GTA 6 za 100 dolarów? Większość graczy mówi: Biorę

Maciej Petryszyn
2026/05/17 20:45
Ile bylibyście w stanie zapłacić za grę wideo? Co, gdybyście musieli wyciągnąć ze swojego wysłużonego portfela 200, 300, a może 500 zł?

Załóżmy jednak, że chodzi tutaj o tak wyczekiwane Grand Theft Auto 6. Jaka cena za ten akurat tytuł byłaby dla was akceptowalna?

Temat ten poruszono podczas najnowszego odcinka podcastu Insider Gaming Weekly. Jego prowadzący właśnie to pytanie, które padło chwilę wcześniej, zadali swoim słuchaczom i widzom. Jednocześnie wśród obecnych na streamie uruchomiono ankietę z prostą kwestią: Czy kupisz GTA 6, jeżeli jego cena zaczynać się będzie od 100 dolarów? Na czacie wystarczyło wpisać 1, by odpowiedzieć TAK, podczas gdy 2 przypisane było do NIE. I co? Wyniki mogą być zaskakujące, okazuje się bowiem, że aż 80% z badanych przyznało, że i owszem – pogodziłoby się z takim wydatkiem i nabyłoby Grand Theft Auto 6 za co najmniej 100 dolarów.

Takie wyniki pokrywają się z zakładami, które już 2 miesiące temu odpaliła jedna z platform bukmacherskich. Wtedy dowiedzieliśmy się, że nawet co dziesiąta obstawiająca osoba, była przekonana, iż dobić możemy do wspomnianych 100 dolarów. Z drugiej strony niedawno doszło do rzekomego wycieku z PlayStation Store z Hongkongu, gdzie cena produkcji Rockstara była odpowiednikiem około 89 dolarów amerykańskich. Niezależnie od tego wszystkiego na temat tego, ile trzeba płacić za produkcje, najważniejsze, by cena ta była uczciwa. Cokolwiek to znaczy.

Chwilę po tym odpalono kolejną ankietę – tym razem na temat przełożenia premiery. Tutaj przewaga jest jeszcze większa, bo aż 84% uczestników wierzy, że kolejnego opóźnienia nie będzie, a GTA zadebiutuje w znanym obecnie listopadowym terminie.

Źródło:https://insider-gaming.com/audience-pay-one-hundred-for-gta-6-vote/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

