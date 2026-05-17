GTA 6 za 100 dolarów? Większość graczy mówi: Biorę

Ile bylibyście w stanie zapłacić za grę wideo? Co, gdybyście musieli wyciągnąć ze swojego wysłużonego portfela 200, 300, a może 500 zł?

Załóżmy jednak, że chodzi tutaj o tak wyczekiwane Grand Theft Auto 6. Jaka cena za ten akurat tytuł byłaby dla was akceptowalna?

Temat ten poruszono podczas najnowszego odcinka podcastu Insider Gaming Weekly. Jego prowadzący właśnie to pytanie, które padło chwilę wcześniej, zadali swoim słuchaczom i widzom. Jednocześnie wśród obecnych na streamie uruchomiono ankietę z prostą kwestią: Czy kupisz GTA 6, jeżeli jego cena zaczynać się będzie od 100 dolarów? Na czacie wystarczyło wpisać 1, by odpowiedzieć TAK, podczas gdy 2 przypisane było do NIE. I co? Wyniki mogą być zaskakujące, okazuje się bowiem, że aż 80% z badanych przyznało, że i owszem – pogodziłoby się z takim wydatkiem i nabyłoby Grand Theft Auto 6 za co najmniej 100 dolarów.