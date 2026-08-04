XBOX już w sierpniu zamieni płyty w cyfrowe licencje?

Niewykluczone bowiem, że kolejna generacja konsol zostanie całkowicie pozbawiona napędów. Co wtedy z produkcjami, które już kupiliśmy?

XBOX szykuje się do prezentacji usługi Disc-to-Digital?

Naprzeciwko tej sprawie ma wyjść właśnie XBOX, który według doniesień od pewnego czasu pracuje nad usługą Disc-to-Digital. W praktyce dzięki niej ma być możliwe tworzenie cyfrowych licencji dla gier, które wcześniej zostały wydane na fizycznych nośnikach. Leakerzy opisywali, że najpierw wymagane będzie włożenie kompatybilnej płyty do konsoli, zainstalowanie danej produkcji oraz jej uruchomienie. W ten sposób będziemy mogli przypisać licencję do naszego konta Microsoft. Jakby tego było mało, jeżeli dana pozycja wspierać będzie funkcję Xbox Play Anywhere, to zapewni nam ona również wersję na komputery osobiste.