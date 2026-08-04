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XBOX już w sierpniu zamieni płyty w cyfrowe licencje?

Maciej Petryszyn
2026/08/04 14:00
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Od pewnego czasu mówi się, że XBOX pracuje nad nową, bardzo istotną funkcją. Taką, która ucieszy posiadaczy fizycznych kopii gier.

Niewykluczone bowiem, że kolejna generacja konsol zostanie całkowicie pozbawiona napędów. Co wtedy z produkcjami, które już kupiliśmy?

XBOX już w sierpniu zamieni płyty w cyfrowe licencje?

XBOX szykuje się do prezentacji usługi Disc-to-Digital?

Naprzeciwko tej sprawie ma wyjść właśnie XBOX, który według doniesień od pewnego czasu pracuje nad usługą Disc-to-Digital. W praktyce dzięki niej ma być możliwe tworzenie cyfrowych licencji dla gier, które wcześniej zostały wydane na fizycznych nośnikach. Leakerzy opisywali, że najpierw wymagane będzie włożenie kompatybilnej płyty do konsoli, zainstalowanie danej produkcji oraz jej uruchomienie. W ten sposób będziemy mogli przypisać licencję do naszego konta Microsoft. Jakby tego było mało, jeżeli dana pozycja wspierać będzie funkcję Xbox Play Anywhere, to zapewni nam ona również wersję na komputery osobiste.

GramTV przedstawia:

Brzmi to dobrze – szczególnie w przypadku tych, którzy posiadają bogate fizyczne biblioteki i chcieliby nadal móc z nich korzystać nawet po przesiadce na kolejną generację sprzętu. Pozostaje jednak pytanie, kiedy ewentualnie mielibyśmy tę funkcję otrzymać? Jak podaje Windows Central, opierając się na swoich źródłach, usługa Disc-to-Digital, która ma nosić nazwę kodową Positron, zostanie nam zaprezentowana już w sierpniu 2026 roku, a więc w trakcie dopiero co rozpoczętego miesiąca. Sam Microsoft ma podobno dopinać ostatnie drobne szczegóły, by następnie móc zająć się zapowiedzią.

Rzeczony serwis twierdzi, że częścią nadchodzącego programu ma być znaczna liczba tytułów. Niemniej wiele w tym temacie zależeć będzie od umów licencyjnych z poszczególnymi wydawcami. To oznacza, że chociaż biblioteka ma być duża, to nadal nie obejmie ona wszystkich gier znanych z konsol XBOX 360, XBOX One oraz XBOX Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/xboxs-disc-to-digital-service-expected-to-be-revealed-this-month/

Tagi:

Tech
Xbox One
Xbox 360
wersja pudełkowa
wersja cyfrowa
wydanie fizyczne
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
wersja fizyczna gry
wydanie pudełkowe
Positron
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112