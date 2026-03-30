Gracze krytykują remaster The Legend of Zelda... 10 lat po premierze gry

Remaster The Legend of Zelda: Twilight Princess skrytykowany przez graczy po latach.
Odświeżona wersja gry The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, która zadebiutowała w 2016 roku na konsoli Wii U, spotyka się dziś z rosnącą krytyką ze strony graczy. Choć początkowo produkcja była dobrze przyjęta, po latach wielu fanów uważa, że remaster nie spełnił oczekiwań.
Oryginalna gra The Legend of Zelda: Twilight Princess, wydana w 2006 roku, jest uznawana za jedną z najlepszych części serii The Legend of Zelda. Akcja toczy się ponad sto lat po wydarzeniach z The Legend of Zelda: Ocarina of Time i The Legend of Zelda: Majora's Mask, a gracze ponownie wcielają się w bohatera Linka, który musi uratować krainę Hyrule przed mrocznym wymiarem znanym jako Twilight Realm. W momencie premiery gry, wersja HD zebrała solidne oceny, osiągając średnią 86 punktów w serwisie Metacritic i zdobywając nagrodę gry roku Nintendo podczas Golden Joystick Awards. Mogło się więc wydawać, że remaster został dobrze przyjęty.
Z czasem jednak opinie graczy uległy zmianie. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej głosów krytycznych, wskazujących na rozczarowującą jakość odświeżenia. Według fanów gra momentami wygląda gorzej niż oryginał, a zastosowane tekstury i styl graficzny nie oddają klimatu pierwowzoru. Niektórzy twierdzą nawet, że remaster sprawia wrażenie kroku wstecz. Część społeczności zwraca uwagę, że inne odświeżenia, jak The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, które prezentują się znacznie lepiej pod względem wizualnym. Pojawiają się też sugestie, że poprawa jakości tekstur mogłaby znacząco wpłynąć na odbiór gry.
Wśród fanów rosną oczekiwania wobec nowej wersji gry na Nintendo Switch 2, choć na ten moment tytuł nie jest dostępny ani na tej platformie, ani na pierwszym Nintendo Switch. Mimo krążących plotek o możliwym porcie, oficjalne informacje w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Na razie pozostaje mieć nadzieję, że Nintendo pracuje nad nową, lepszą wersją Twilight Princess, która odda sprawiedliwość jednej z najbardziej cenionych odsłon serii.
