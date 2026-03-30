Gracze krytykują remaster The Legend of Zelda... 10 lat po premierze gry

Odświeżona wersja gry The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, która zadebiutowała w 2016 roku na konsoli Wii U, spotyka się dziś z rosnącą krytyką ze strony graczy. Choć początkowo produkcja była dobrze przyjęta, po latach wielu fanów uważa, że remaster nie spełnił oczekiwań.

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD krytykowane po latach

Oryginalna gra The Legend of Zelda: Twilight Princess, wydana w 2006 roku, jest uznawana za jedną z najlepszych części serii The Legend of Zelda. Akcja toczy się ponad sto lat po wydarzeniach z The Legend of Zelda: Ocarina of Time i The Legend of Zelda: Majora's Mask, a gracze ponownie wcielają się w bohatera Linka, który musi uratować krainę Hyrule przed mrocznym wymiarem znanym jako Twilight Realm. W momencie premiery gry, wersja HD zebrała solidne oceny, osiągając średnią 86 punktów w serwisie Metacritic i zdobywając nagrodę gry roku Nintendo podczas Golden Joystick Awards. Mogło się więc wydawać, że remaster został dobrze przyjęty.