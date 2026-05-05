Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepszy gracz w Tibii ofiarą zasadzki. Aż 40 graczy zapolowało na legendę gry

Radosław Krajewski
2026/05/05 13:40
0
0

Z taką siłą nawet najlepszy gracz musiał polec.

Wydawało się, że to scenariusz niemożliwy do zrealizowania, a jednak doszło do jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii Tibii. Najwyżej rozwinięta postać w grze, brazylijski gracz o nicku Dejairzin, posiadający 3070 poziom doświadczenia, została zabita.

Tibia
Tibia

Tibia – najlepszy gracz zabity przez 40 innych osób w zorganizowanej zasadzce

Nie był to jednak przypadek ani pechowe starcie z potworami. Lider światowego rankingu padł ofiarą skoordynowanej zasadzki PvP, którą trudno nawet nazwać walką. W akcji wzięło udział 40 graczy, którzy wcześniej namierzyli swój cel w otwartym świecie przy użyciu odpowiednich zaklęć. Gdy doszło do konfrontacji, wszystko zakończyło się w ciągu kilkunastu sekund. Dejairzin nie miał najmniejszych szans na ucieczkę ani obronę.

To pierwszy przypadek w historii Tibii, gdy postać o najwyższym poziomie doświadczenia na świecie zaliczyła śmierć w takich okolicznościach. Nagranie z całej akcji trafiło do sieci, w tym również fragment rozmowy z TeamSpeaka. Słychać na nim wyraźnie emocje uczestników zasadzki, którzy nie kryją radości z pokonania, jak sami określają, „najbardziej znienawidzonego top levela w historii”.

Kulisy wydarzenia wskazują na konflikt między dwiema gildiami działającymi na serwerze Inabra, który oferuje otwarte PvP. Dejairzin należał do United Pune, natomiast atak przeprowadzili gracze z Counterplay, gildii plasującej się o dwa miejsca wyżej w światowym rankingu. Fakt, że wszyscy napastnicy działali w jednej grupie, dodatkowo potwierdza zorganizowany charakter operacji.

Tibia
Tibia
Foto: mmorpg.org.pl

GramTV przedstawia:

Obie gildie skupiają głównie graczy z Ameryki Południowej, w tym z Brazylii. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że sam lider rankingu nie cieszył się szczególną sympatią nawet wśród rodaków. W komentarzach zwracano uwagę, że w tak dużej grupie napastników nie znalazł się ani jeden informator, który ostrzegłby go przed nadchodzącym atakiem.

Dodatkowo w społeczności od dawna pojawiają się głosy, że konto Dejairzina może być obsługiwane przez tak zwanych serviceiro, czyli opłacanych graczy zajmujących się rozwojem postaci. Tego typu praktyki są źle postrzegane przez część fanów, co może tłumaczyć skalę emocji towarzyszących jego porażce.

Warto przypomnieć, że na początku roku Dejairzin jako pierwszy gracz na świecie osiągnął poziom 3000, wyprzedzając między innymi znanych polskich graczy Bobeek i Goraca. Tym większym zaskoczeniem jest fakt, że jego dominacja została przerwana w tak spektakularny sposób.

Źródło:https://mmorpg.org.pl/news/zobacz/top1-tibii-zabity-40-graczy-urzadzilo-na-niego-zasadzke---mamy-nagranie

Tagi:

Popkultura
MMORPG
ciekawostki
społeczność
CipSoft
Tibia
gracze
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112