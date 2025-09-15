Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry fabularne będą trzonem portfolio PlayStation. Cyfrowe wersje dominują nad fizycznymi wydaniami

Mikołaj Berlik
2025/09/15 19:00
PlayStation w kolejnych latach stawia na silnie narracyjne gry single-player. Sprzedaż pudełkowa spada, a gracze coraz chętniej wybierają cyfrowe wersje.

Sony w najbliższych latach skupi się przede wszystkim na grach dla pojedynczego gracza, co potwierdzono w najnowszym raporcie korporacyjnym. Chociaż firma nadal będzie rozwijać segment gier-usług, to pozycje single-player mają stanowić fundament portfolio PlayStation Studios.

Gry fabularne jako wizytówka PlayStation

Strategia zakłada największe inwestycje w produkcje fabularne, które przyciągają nowych odbiorców i podkreślają charakter marki. Gry takie jak Death Stranding 2 osiągają sukcesy na PS5, a ich zasięg rośnie dzięki wprowadzaniu tytułów także na PC. W przygotowaniu są kolejne duże historie, w tym Ghost of Yotei od Sucker Punch oraz Wolverine od Insomniac Games.

Choć single-player cieszy się dużym zainteresowaniem, sprzedaż fizycznych wydań systematycznie spada. Coraz więcej graczy wybiera cyfrowe wersje, a pudełka pozostają domeną kolekcjonerów. Obecnie zysk ze sprzedaży gier w pudełkach stanowi zaledwie 3% przychodów PlayStation, podczas gdy sprzęt generuje 24% zysków firmy.

Zmiana preferencji graczy pokazuje, w jakim kierunku zmierza branża gier – cyfrowe wydania i dostępność na PC pozwalają PlayStation docierać do szerszej grupy odbiorców, a gry single-player pozostają kluczowym elementem strategii marki.

Źródło:https://www.tweaktown.com/news/107712/sony-pledges-commitment-to-highly-narrative-driven-singleplayer-games/index.html

