Gry fabularne będą trzonem portfolio PlayStation. Cyfrowe wersje dominują nad fizycznymi wydaniami

Sony w najbliższych latach skupi się przede wszystkim na grach dla pojedynczego gracza, co potwierdzono w najnowszym raporcie korporacyjnym. Chociaż firma nadal będzie rozwijać segment gier-usług, to pozycje single-player mają stanowić fundament portfolio PlayStation Studios.

Gry fabularne jako wizytówka PlayStation

Strategia zakłada największe inwestycje w produkcje fabularne, które przyciągają nowych odbiorców i podkreślają charakter marki. Gry takie jak Death Stranding 2 osiągają sukcesy na PS5, a ich zasięg rośnie dzięki wprowadzaniu tytułów także na PC. W przygotowaniu są kolejne duże historie, w tym Ghost of Yotei od Sucker Punch oraz Wolverine od Insomniac Games.

