Gry AI męczą wydawców. „Mam dość patrzenia na to. Mam dość czytania tego”

CEO studia Finji nie szczędzi słów.

Rebekah Saltsman, szefowa studia Finji (wydawcy takich hitów jak Tunic czy Night in the Woods), w mocnych słowach skrytykowała zalew projektów tworzonych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Gry wykonane przez sztuczną inteligencję zalewają rynek Saltsman przyznała, że liczba zgłoszeń opartych na AI, które trafiają do Finji, jest porażająca. Dotyczy to nie tylko samych gier, ale także scenariuszy, dokumentacji projektowej, a nawet CV.

„Mam dość patrzenia na to. Mam dość czytania tego” – stwierdziła Saltsman, podkreślając, że dla wydawcy szukającego unikalności, grafiki i kody z AI są po prostu „nudne” i często błędne. Finji zaktualizowało swoje kontrakty wydawnicze. Jeśli deweloper użyje AI bez ujawnienia tego faktu, studio może natychmiast zerwać współpracę. Saltsman podkreśla, że brak możliwości objęcia takich dzieł prawem autorskim to „piekielne ryzyko” dla każdego wydawcy. Szefowa Finji ma ważną radę dla niezależnych twórców, którzy nie mają talentu plastycznego, a chcą zaprezentować swój pomysł. Zamiast generować grafiki przez AI, lepiej wysłać prototyp oparty na prostych bryłach i tzw. „grafice programistycznej” (proste szkice, placeholderowe assety).

Takie słowa padły natomiast odnośnie roli wydawcy: „Jesteśmy projektantami gier. Naszym zadaniem jest pomóc ci skompletować zespół, który uczyni twój projekt niesamowitym. Nie musisz być ekspertem od wszystkiego" – tłumaczy Saltsman. Stanowisko Finji nie jest odosobnione. Podobne opinie wyrażają inni liczący się wydawcy indie, jak Hooded Horse (Manor Lords), którego szef wprost zadeklarował nienawiść do grafik generowanych przez AI w publikowanych przez nich tytułach. Z najnowszych danych wynika, że już ponad 50% deweloperów uważa generatywną sztuczną inteligencję za zjawisko szkodliwe dla branży, a niektórzy deklarują nawet chęć odejścia z zawodu, jeśli byliby zmuszani do jej używania. Studio pozostaje wierne tradycyjnym metodom tworzenia i zapowiada kolejne ambitne, „ludzkie" projekty, takie jak autorskie Usual June oraz 868-Back będące kontynuacją cenionej strategii roguelite, którą Finji właśnie objęło opieką wydawniczą.

Steam Next Fest zalany sztuczną inteligencją. Gracze mają tego dość