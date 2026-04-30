Amy Lee z Evanescence połączeniu muzyki i sytuacji na świecie: „To brutalny i wymykający się spod kontroli czas”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/30 13:40
Amy Lee coraz mocniej czuje się odpowiedzialna za treści jakie przekazuje w swojej muzyce.

Wokalistka zespołu Evanescence, Amy Lee, opowiedziała o nadchodzącym albumie grupy oraz o tym, dlaczego coraz mocniej czuje odpowiedzialność za wykorzystywanie swojej pozycji artystycznej w świecie pełnym napięć i niepokoju.

Amy Lee
Amy Lee o muzyce w dzisiejszych czasach

W rozmowie z radiem KOMP 92.3 artystka zdradziła, że szósty studyjny album zespołu, zatytułowany Sanctuary, ukaże się 5 czerwca, a prace nad materiałem trwały już od dłuższego czasu. Jak przyznała, w ostatnim roku proces tworzenia znacznie przyspieszył. Ich najnowszego singla możecie posłuchać na dole newsa.

To było ciągłe: “Idź dalej, dalej, dalej. Dla samej miłości do muzyki, z absolutnej potrzeby jej tworzenia.

Lee wyjaśniła, że muzyka od zawsze była dla niej bezpieczną przestrzenią:

Możliwość stworzenia miejsca, w którym możemy się spotkać jako ludzie, odnaleźć siebie nawzajem i swobodnie wyrażać emocje, jest czymś pięknym. Tworzenie nowej muzyki zawsze było moim prawdziwym domem.

Wokalistka odniosła się również do sytuacji na świecie, nie ukrywając swojego niepokoju:

Trudno nawet zacząć komentować stan świata, ale to brutalny, dziki i wymykający się spod kontroli czas, szczególnie dla kobiet, ale tak naprawdę dla wszystkich ludzi.

Zdaniem Amy rolą artysty jest nie tylko tworzenie muzyki, ale także reagowanie na rzeczywistość i przekazywanie ważnych emocji odbiorcom:

Czuję, że moją rolą jako artystki jest przyjąć to wszystko i oddać ludziom prawdę, a także nadzieję, światło na końcu tunelu. Mimo wszystko wciąż jestem optymistką. Wierzę w nas. Naprawdę. Myślę, że po prostu musimy rzucić światło na to, co dzieje się wokół nas.

Amy Lee przyznała również, że twórczość od dzieciństwa była dla niej formą radzenia sobie z trudnymi emocjami:

Potrzebuję ujścia, aby wyrażać to, co czuję. Najgorsze jest siedzieć bezczynnie i udawać, że nic się nie dzieje. Wtedy pojawia się lęk. Pisanie, malowanie, poezja czy gra na pianinie zawsze działały dla mnie jak forma samouzdrawiania.

Nowy album Sanctuary będzie następcą wydanego w 2021 roku krążka The Bitter Truth. Premiera płyty rozpocznie intensywny okres dla zespołu, który w najbliższych miesiącach ruszy w trasy koncertowe po Ameryce Północnej i Europie. W planach jest również występ podczas pierwszej teksańskiej edycji festiwalu Sick New World w Fort Worth, zaplanowanej na 24 października.

Źródło:https://www.loudersound.com/music/its-a-violent-wild-and-out-of-control-time-especially-for-women-but-for-all-people-evanescences-amy-lee-on-why-shes-embracing-having-a-platform-in-an-increasingly-troubled-and-dangerous-world

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:03

Ciekawe co sobie ubzdurała kolejna... uświadomiona? No cóż, piosenki od zawsze były komentarzem do bieżacych wydarzeń, w latach 90-tych śpiewano o głodnych dzieciach czy ratowaniu Planety. O politykach też, choćby takie Genesis i ich Land of Confusion. Nie mówiąc już o piosenkach krytykujących panujace ustroje. Ja nie krytykuje samej postawy, tylko mam wrażenie, że celebryci tak wyskakują jak Filip z konopii z tym moralizowaniem i czasem trochę za bardzo chcą się mieszać w opinie innych... w Hollywood to nagminne ostatnio a najwyraźniej w muzyce też. Fakt że przed erą social media byli oni większymi autorytetami. 

Niepokoje na świecie były zawsze, może po prostu za dużo ludzie teraz czytają social media? No bo czym różni się obecna sytuacja od czasów minionych? Zawsze w tle jest jakaś wojna, zawsze gdzieś prawa innych są zabierane przez silniejszych, a USA nie wysiedzi na tyłku bez jakiegoś konfliktu raz na 10-20 lat.




