Amy Lee z Evanescence połączeniu muzyki i sytuacji na świecie: „To brutalny i wymykający się spod kontroli czas”

Amy Lee coraz mocniej czuje się odpowiedzialna za treści jakie przekazuje w swojej muzyce.

Wokalistka zespołu Evanescence, Amy Lee, opowiedziała o nadchodzącym albumie grupy oraz o tym, dlaczego coraz mocniej czuje odpowiedzialność za wykorzystywanie swojej pozycji artystycznej w świecie pełnym napięć i niepokoju. Amy Lee o muzyce w dzisiejszych czasach W rozmowie z radiem KOMP 92.3 artystka zdradziła, że szósty studyjny album zespołu, zatytułowany Sanctuary, ukaże się 5 czerwca, a prace nad materiałem trwały już od dłuższego czasu. Jak przyznała, w ostatnim roku proces tworzenia znacznie przyspieszył. Ich najnowszego singla możecie posłuchać na dole newsa.

To było ciągłe: “Idź dalej, dalej, dalej. Dla samej miłości do muzyki, z absolutnej potrzeby jej tworzenia. Lee wyjaśniła, że muzyka od zawsze była dla niej bezpieczną przestrzenią: Możliwość stworzenia miejsca, w którym możemy się spotkać jako ludzie, odnaleźć siebie nawzajem i swobodnie wyrażać emocje, jest czymś pięknym. Tworzenie nowej muzyki zawsze było moim prawdziwym domem. Wokalistka odniosła się również do sytuacji na świecie, nie ukrywając swojego niepokoju: Trudno nawet zacząć komentować stan świata, ale to brutalny, dziki i wymykający się spod kontroli czas, szczególnie dla kobiet, ale tak naprawdę dla wszystkich ludzi.

Zdaniem Amy rolą artysty jest nie tylko tworzenie muzyki, ale także reagowanie na rzeczywistość i przekazywanie ważnych emocji odbiorcom: Czuję, że moją rolą jako artystki jest przyjąć to wszystko i oddać ludziom prawdę, a także nadzieję, światło na końcu tunelu. Mimo wszystko wciąż jestem optymistką. Wierzę w nas. Naprawdę. Myślę, że po prostu musimy rzucić światło na to, co dzieje się wokół nas. Amy Lee przyznała również, że twórczość od dzieciństwa była dla niej formą radzenia sobie z trudnymi emocjami: Potrzebuję ujścia, aby wyrażać to, co czuję. Najgorsze jest siedzieć bezczynnie i udawać, że nic się nie dzieje. Wtedy pojawia się lęk. Pisanie, malowanie, poezja czy gra na pianinie zawsze działały dla mnie jak forma samouzdrawiania. Nowy album Sanctuary będzie następcą wydanego w 2021 roku krążka The Bitter Truth. Premiera płyty rozpocznie intensywny okres dla zespołu, który w najbliższych miesiącach ruszy w trasy koncertowe po Ameryce Północnej i Europie. W planach jest również występ podczas pierwszej teksańskiej edycji festiwalu Sick New World w Fort Worth, zaplanowanej na 24 października.