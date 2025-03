Greta Gerwig zmieni płeć istotnej postaci z Opowieści z Narnii? Oscarowa aktorka ma zagrać w filmie Netflixa

Jeżeli dojdzie do tego castingu, to będą spore kontrowersje wśród fanów twórczości C.S. Lewisa.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace na planie pierwszej części Opowieści z Narnii. Według nieoficjalnych informacji reżyserka Greta Gerwig chce rozpocząć historię od samego początku, a więc Siostrzeńca czarodzieja – szóstego tomu z serii, który jednak był prequelem dla Lwa, czarownicy i starej szafy. Jakiś czas temu informowaliśmy, że projekt Netflixa pozyskał pierwszą gwiazdę , a niedługo później pojawiły się doniesienia, że do obsady ma dołączyć były odtwórca roli Jamesa Bonda. Oba te castingi to jednak nic przy najnowszym ogłoszeniu, który może negatywnie wpłynąć na fanów twórczości C.S. Lewisa, którzy przede wszystkim chcieliby obejrzeć jak najwierniejszą ekranizację powieści autora.

Warto przypomnieć, że Aslan był opiekunem magicznej krainy i mentorem dla ludzkich dzieci. Powieść C.S. Lewisa jest pełna odniesień do chrześcijańskiej wiary, a Wielki Lew jest alegorią dla Jezusa Chrystusa.

Niezależnie od pochwalenia lub negowania takiego castingu, Meryl Streep to jedna z najzdolniejszych aktorek, która ma na koncie 21 nominacji do Oscara, w tym trzy statuetki. W ostatnich latach aktorkę mogliśmy oglądać w takich filmach i serialach, jak Bal, Nie patrz w górę, Ekstrapolacje oraz Zbrodnie po sąsiedzku.

Siostrzeniec czarodzieja został wydany w 1955 roku. Historia opisuje stworzenie Narnii przez Aslana, w czym uczestniczą Digory Kirke i Pola Plummer. Młodzi bohaterowie trafiają do zrujnowanego kraju Charnu, gdzie Digory nieświadomie budzi do życia złą królową Jadis. Czarownica chce dostać się na Ziemię, aby ją zniszczyć. Ostatecznie jej się to nie udaje, a Digory i Pola zwycięsko wychodzą ze starcia, dostarczając Aslanowi owoc z zaczarowanej jabłoni, które urosło na Drzewie chroniące Narnię.

Przypomnijmy, że premiera pierwszej części Opowieści z Narnii zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.