Green Day odkurzyli klasyk sprzed 27 lat. Zespół zagrał utwór "Haushinka”

Green Day postanowiło sprawić fanom niespodziankę, grając na koncercie w Chile nieco zapomniany utwór z 1997 roku.
Green Day zaskoczyli fanów podczas koncertu w Santiago w Chile, odgrywając na żywo utwór “Haushinka” z albumu “Nimrod”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zagrali ten kawałek po raz pierwszy od 1997 roku! Był to dziesiąty numer w ich secie składającym się z dwudziestu dwóch piosenek, w ramach trasy “Saviors Tour”, promującej najnowszą płytę zespołu - “Saviors”.
Green Day zaskakuje na koncercie utworem sprzed 27 lat
Obecna trasa Green Day, czyli “Saviors Tour” jest pełna muzycznych niespodzianek. Podczas wcześniejszego koncertu w Peru zespół sięgnął po utwór “Redundant”, który nie było grany na żywo od 2001 roku. Wracając jednak do omawianego “Haushinka”, po występie w Chile Green Day zamieścili fragment koncertu w mediach społecznościowych z podpisem:
From Berkeley to Santiago… Haushinka lives!!! First time playing this one since ’97.
Podczas sobotniego show, zespół rozpoczął set od klasyków “American Idiot”, “Holiday”, “Know Your Enemy” i “Boulevard Of Broken Dreams”, aby później przejść do “One Eyed Bastard”, “Revolution Radio”, “Longview”, “Welcome To Paradise” i "Hitchin’ a Ride”. Finał wieczoru był prawdziwą ucztą dla fanów w postaci “Basket Case”, “When I Come Around”, “Wake Me Up When September Ends”, “Jesus Of Suburbia” oraz kultowe “Good Riddance (Time Of Your Life)”.
