Green Day odkurzyli klasyk sprzed 27 lat. Zespół zagrał utwór "Haushinka”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/02 18:30
0
0

Green Day postanowiło sprawić fanom niespodziankę, grając na koncercie w Chile nieco zapomniany utwór z 1997 roku.

Green Day zaskoczyli fanów podczas koncertu w Santiago w Chile, odgrywając na żywo utwór “Haushinka” z albumu “Nimrod”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zagrali ten kawałek po raz pierwszy od 1997 roku! Był to dziesiąty numer w ich secie składającym się z dwudziestu dwóch piosenek, w ramach trasy “Saviors Tour”, promującej najnowszą płytę zespołu - “Saviors”.

Green Day
Green Day

Green Day zaskakuje na koncercie utworem sprzed 27 lat

Obecna trasa Green Day, czyli “Saviors Tour” jest pełna muzycznych niespodzianek. Podczas wcześniejszego koncertu w Peru zespół sięgnął po utwór “Redundant”, który nie było grany na żywo od 2001 roku. Wracając jednak do omawianego “Haushinka”, po występie w Chile Green Day zamieścili fragment koncertu w mediach społecznościowych z podpisem:

From Berkeley to Santiago… Haushinka lives!!! First time playing this one since ’97.

Podczas sobotniego show, zespół rozpoczął set od klasyków “American Idiot”, “Holiday”, “Know Your Enemy” i “Boulevard Of Broken Dreams”, aby później przejść do “One Eyed Bastard”, “Revolution Radio”, “Longview”, “Welcome To Paradise” i "Hitchin’ a Ride”. Finał wieczoru był prawdziwą ucztą dla fanów w postaci “Basket Case”, “When I Come Around”, “Wake Me Up When September Ends”, “Jesus Of Suburbia” oraz kultowe “Good Riddance (Time Of Your Life)”.

GramTV przedstawia:

Ostatnie tygodnie były dla Green Day wyjątkowo głośne także poza sceną. Zespół żartował z Willa Smitha sugerując, że ten użył AI do generowania ujęć z fanami w swoim wideo z trasy, a podczas koncertu w Belgii 4 lipca poprowadzili skandowanie “F*ck Donald Trump”. Wcześniej głośno było też o sytuacji, gdy Billie Joe Armstrong żartobliwie wyrzucił fana ze sceny, gdy ten zaczął grać “Wonderwall” zespołu Oasis zamiast “Good Riddance (Time Of Your Life)”.

Poniżej możecie zobaczyć jedno z nagrań utworu “Haushinka”:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/watch-green-day-play-nimrod-deep-cut-haushinka-for-the-first-time-since-1997-3889471

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

