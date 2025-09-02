Green Day odkurzyli klasyk sprzed 27 lat. Zespół zagrał utwór "Haushinka”

Green Day zaskoczyli fanów podczas koncertu w Santiago w Chile, odgrywając na żywo utwór “Haushinka” z albumu “Nimrod”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zagrali ten kawałek po raz pierwszy od 1997 roku! Był to dziesiąty numer w ich secie składającym się z dwudziestu dwóch piosenek, w ramach trasy “Saviors Tour”, promującej najnowszą płytę zespołu - “Saviors”.

Green Day zaskakuje na koncercie utworem sprzed 27 lat

Obecna trasa Green Day, czyli “Saviors Tour” jest pełna muzycznych niespodzianek. Podczas wcześniejszego koncertu w Peru zespół sięgnął po utwór “Redundant”, który nie było grany na żywo od 2001 roku. Wracając jednak do omawianego “Haushinka”, po występie w Chile Green Day zamieścili fragment koncertu w mediach społecznościowych z podpisem: