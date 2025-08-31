Muzycy z Green Day żartują z Willa Smitha: "Nasze tłumy nie potrzebują AI”

Zespół Green Day postanowił wbić szpilkę Willowi Smithowi, który znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w jego nowym wideo z trasy koncertowej fani zauważyli prawdopodobnie wygenerowane przez AI ujęcia publiczności.

Will Smith niedawno zakończył trasę promującą jego pierwszy od 20 lat muzyczny album studyjny “Based On A True Story”, który ukazał się w marcu. W opublikowanym na YouTubie klipie podsumowującym trasę widać fragmenty koncertów i reakcje fanów. Internauci szybko zauważyli jednak niepokojące szczegóły jak choćby rozmazane lub zniekształcone twarze niektórych osób, dziwnie wyglądające dłonie z dodatkowymi palcami, a także scenę z fanem trzymającym plakat “You Can Make It helped me survive cancer. THX Will”, w którym zatarły się kontury dłoni. Green Day wbijają szpilkę Willowi Smithowi Bloger technologiczny Andy Baio ustalił, że część materiałów pochodzi z wcześniej publikowanych zdjęć na Instagramie Smitha i mogła zostać przerobiona przez narzędzia AI na animowane klipy. Na razie Will Smith ani jego zespół nie skomentowali sprawy.

W odpowiedzi na całą aferę, Green Day opublikowali na Instagramie krótkie nagranie z koncertu w Ameryce Południowej, pokazujące rozśpiewanych fanów przy scenie podczas utworu “Basket Case”. Do wideo dodano podpis z uśmiechniętą emotką: Nie potrzebujemy AI dla naszych tłumów. Incydent z wideo Willa Smitha wpisuje się w coraz gorętszą dyskusję na temat sztucznej inteligencji w przemyśle muzycznym. Według ostatnich raportów nawet 10 procent muzyki przesyłanej codziennie na Deezer to utwory generowane przez AI. Pojawiają się także przypadki wrzucania “sztucznych” piosenek na profile zmarłych artystów na Spotify, a eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych czterech lat artyści mogą stracić nawet 25 procent swoich dochodów na rzecz narzędzi AI.

W obronie praw twórców apel do rządu Wielkiej Brytanii podpisali w tym roku między innymi Elton John, Coldplay, Dua Lipa, Paul McCartney, Kate Bush oraz Robbie Williams. Poniżej możecie zobaczyć omawiane wideo i samemu ocenić czy faktycznie doszło tutaj do "podkoloryzowania” rozmiarów publiczności: