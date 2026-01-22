Grand Theft Auto: Carcer City z datą premiery wersji demo. San Andreas zmieni się nie do poznania

O Grand Theft Auto: Carcer City informowaliśmy już jakiś czas temu, a teraz projekt nabiera coraz więcej tempa. Modderzy pracujący nad Grand Theft Auto: Carcer City – potężną totalną konwersją kultowego San Andreas – ogłosili, że darmowe demo ich projektu zadebiutuje już 9 marca 2026 roku. To doskonała wiadomość, zwłaszcza że twórcy podzielili się właśnie nowym, trzynastominutowym materiałem z rozgrywki, prezentującym South Island.

Grand Theft Auto: Carcer City – demo już niedługo

Grand Theft Auto: Carcer City to projekt o ogromnej skali. Ambicją twórców jest stworzenie najbardziej szczegółowego miasta, jakie kiedykolwiek widziały gry z ery 3D. Akcja moda przenosi nas do roku 2001, a my wcielamy się w byłego funkcjonariusza policji, który zostaje wciągnięty w brutalny świat przestępczy Carcer City. Miasto to nie przypomina jednak słonecznego San Fierro – to upadająca metropolia inspirowana Detroit, Pittsburghiem czy Cleveland. Wszędzie widać oznaki kryzysu: zamykane fabryki, niebezpieczne zaułki i wszechobecną korupcję. Klimat całości mocno czerpie z mrocznych poziomów gry Manhunt, co dla fanów teorii o wspólnym uniwersum gier Rockstara będzie nie lada gratką.