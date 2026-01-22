Zaloguj się lub Zarejestruj

Grand Theft Auto: Carcer City z datą premiery wersji demo. San Andreas zmieni się nie do poznania

Mikołaj Berlik
2026/01/22 13:30
Fani klasycznej ery 3D serii Grand Theft Auto mają powód do radości.

O Grand Theft Auto: Carcer City informowaliśmy już jakiś czas temu, a teraz projekt nabiera coraz więcej tempa. Modderzy pracujący nad Grand Theft Auto: Carcer City – potężną totalną konwersją kultowego San Andreas – ogłosili, że darmowe demo ich projektu zadebiutuje już 9 marca 2026 roku. To doskonała wiadomość, zwłaszcza że twórcy podzielili się właśnie nowym, trzynastominutowym materiałem z rozgrywki, prezentującym South Island.

Grand Theft Auto: Carcer City
Grand Theft Auto: Carcer City

Grand Theft Auto: Carcer City – demo już niedługo

Grand Theft Auto: Carcer City to projekt o ogromnej skali. Ambicją twórców jest stworzenie najbardziej szczegółowego miasta, jakie kiedykolwiek widziały gry z ery 3D. Akcja moda przenosi nas do roku 2001, a my wcielamy się w byłego funkcjonariusza policji, który zostaje wciągnięty w brutalny świat przestępczy Carcer City. Miasto to nie przypomina jednak słonecznego San Fierro – to upadająca metropolia inspirowana Detroit, Pittsburghiem czy Cleveland. Wszędzie widać oznaki kryzysu: zamykane fabryki, niebezpieczne zaułki i wszechobecną korupcję. Klimat całości mocno czerpie z mrocznych poziomów gry Manhunt, co dla fanów teorii o wspólnym uniwersum gier Rockstara będzie nie lada gratką.

Warto pamiętać jednak, że przy podstawach technicznych wciąż widzimy to samo, co w GTA San Andreas obchodzącym w tym roku 22 urodziny. Wizualnie możemy podobnie spodziewać się raczej jakości z wcześniejszych odsłon serii, lecz mimo to, gęsty klimat i autorska fabuła osadzona w tak brudnym świecie mogą sprawić, że wielu graczy przymknie oko na kanciaste modele postaci.

GramTV przedstawia:

Nad projektem wiszą jednak czarne chmury w postaci prawników Take-Two. Wiemy doskonale, jak wydawca reaguje na tak ambitne modyfikacje – często kończy się to szybkim DMCA i usunięciem plików z sieci. Wielu obserwatorów sugeruje, że twórcy powinni byli wstrzymać się z trailerem aż do momentu wydania dema, by gracze zdążyli je pobrać i udostępnić dalej, zanim zareaguje korporacja. Na ten moment jednak prace trwają, a demo zbliża się wielkimi krokami.

Grand Theft Auto: Carcer City to modyfikacja przeznaczona wyłącznie na PC. Do jej uruchomienia wymagana będzie oczywiście kopia GTA: San Andreas.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/grand-theft-auto-carcer-city-demo-releases-on-march-9th/

News
PC
GTA
fanowski projekt
Take Two
fanowska modyfikacja
GTA: San Andreas
Mikołaj Berlik
