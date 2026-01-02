GTA: Carcer City powraca w nowej formie. Zapowiedziano ambitny mod do San Andreas

Scena modderska Grand Theft Auto: San Andreas znów daje o sobie znać. W sieci pojawił się teaser zapowiadający projekt GTA: Carcer City — rozbudowaną totalną konwersję, która przeniesie graczy do jednego z najmroczniejszych miast w uniwersum serii.

Grand Theft Auto: Carcer City – nowa wizja znanego miasta

Za publikację teasera odpowiada użytkownik DeadpoolMKD, który zaprezentował pierwsze ujęcia z projektu rozwijanego jako pełnoprawna konwersja GTA: San Andreas. Twórcy zapowiadają największe i najbardziej szczegółowe miasto, jakie kiedykolwiek powstało w grach GTA z ery 3D.