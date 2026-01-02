GTA: Carcer City powraca w nowej formie. Zapowiedziano ambitny mod do San Andreas

Twórcy modyfikacji sięgają po mroczne miasto z uniwersum GTA. Pokazano zapowiedź GTA: Carcer City.
Scena modderska Grand Theft Auto: San Andreas znów daje o sobie znać. W sieci pojawił się teaser zapowiadający projekt GTA: Carcer City — rozbudowaną totalną konwersję, która przeniesie graczy do jednego z najmroczniejszych miast w uniwersum serii.
Grand Theft Auto: Carcer City – nowa wizja znanego miasta
Za publikację teasera odpowiada użytkownik DeadpoolMKD, który zaprezentował pierwsze ujęcia z projektu rozwijanego jako pełnoprawna konwersja GTA: San Andreas. Twórcy zapowiadają największe i najbardziej szczegółowe miasto, jakie kiedykolwiek powstało w grach GTA z ery 3D.
Fabuła moda skupi się na byłym policjancie wciągniętym w brutalny półświatek Carcer City. Miasto znajduje się na skraju upadku — zamykane biznesy, awarie kluczowych systemów, narastająca przestępczość i gangi przejmujące kolejne dzielnice mają tworzyć tło dla historii, w której przetrwanie nie jest oczywistością.
Twórcy potwierdzili, że wersja demonstracyjna GTA: Carcer City zadebiutuje 9 marca 2026 roku. To właśnie demo ma dać pierwsze realne wyobrażenie o skali projektu, ponieważ sam teaser jest bardzo oszczędny i nie zdradza wielu szczegółów rozgrywki.
Projekt budzi zainteresowanie, ale pojawiają się też obawy o jego przyszłość. W przeszłości Take-Two Interactive wielokrotnie reagowało na ambitne fanowskie inicjatywy, co stawia dalszy rozwój moda pod znakiem zapytania.
