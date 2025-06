Gran Turismo 7 od jutra z legendą rajdów. Zobaczcie zwiastun aktualizacji 1.60

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja oznaczona numerem 1.60 do Gran Turismo 7 zostanie udostępniona już jutro – 26 czerwca 2025 roku – o 8:00 czasu polskiego . Wraz z nadchodzącą „łatką” do światowych torów zostaną dodane nowe zawody, a Gran Turismo Sophy będzie kompatybilny z większą liczbą tras. Największą atrakcją wspomnianego patcha są jednak nowe samochody.

Kilka dni temu informowaliśmy o nowej aktualizacji do Gran Turismo 7 . Od udostępnienia wspomnianego patcha dzieli nas natomiast już tylko kilkanaście godzin. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się krótki zwiastun prezentujący zmierzające do produkcji studia Polyphony Digital.

Na koniec warto przypomnieć, że Gran Turismo 7 zadebiutowało PlayStation 4 i PlayStation 5 w marcu 2022 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.