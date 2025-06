Nowa aktualizacja do Gran Turismo 7 przyniesie trzy samochody. Wśród nich jest jedna perełka

Jak to bywa w przypadku większości aktualizacji, producent serii Kazunori Yamauchi podzielił się w mediach społecznościowych tajemniczym zdjęciem sylwetek pojazdów, podpisanym jedynie: „Aktualizacja w przyszłym tygodniu”. Mimo zamaskowania kształtów, społeczność szybko rozszyfrowała, jakie pojazdy zmierzają do gry. I nie, nie będzie to ani niedawno zapowiedziane Xiaomi SU7 Ultra, ani długo oczekiwany Fiat Panda.

Jest to kontrowersyjny projekt autorstwa Marcello Gandiniego, twórcy Lamborghini Miura i Lancii Stratos. Citroen BX, zadebiutował w 1982 roku i produkowano go do lat 90. Choć nie był demonem prędkości, BX wyróżniał się zaawansowaną jak na swoje czasy hydropneumatycznym, samopoziomującym się zawieszeniem, a także tarczowymi hamulcami na wszystkich kołach. Wersje GTi, 16v, 4×4 czy nawet homologacyjny model Grupy B (4TC) były ciekawostkami, ale wszystko wskazuje na to, że do gry trafi zwykła wersja hatchback, bez spoilera i z płytkim zderzakiem.

W przeciwieństwie do Citroena, Lancia Delta Integrale to legenda motorsportu. Wersja drogowa z 1991 roku jest już obecna w GT7, ale teraz dołącza do niej wersja rajdowa i będzie to najpewniej ostatnia ewolucja, tzw. „Deltona”, która zdobyła tytuł mistrzowski dla zespołu Lancii w Rajdowych Mistrzostwach Świata w 1992 roku. Auto wyróżnia szeroki rozstaw kół, tylne chlapacze, małe lusterka boczne oraz duży spojler. Za projekt odpowiadał Giorgetto Giugiaro, który niedawno odwiedził studio Polyphony Digital.

Peugeot 2008 (druga generacja)

Po niedawnym wprowadzeniu SUV-ów takich jak Mazda CX-30, Toyota C-HR czy hybrydowy Honda CR-V, przyszła pora na zwykłego europejskiego crossovera jakim jest Peugeota 2008 (najpewniej druga, aktualna generacja). Nie jest to ani 308 GTi, ani bestia z Dakaru. To zwykły, rodzinny crossover. Co do jednostki napędowej, trudno jednoznacznie stwierdzić na podstawie cienia na zdjęciu, ale może to być 1.2-litrowy silnik turbo benzynowy, 1.5-litrowy diesel lub wersja w pełni elektryczna.

Nowa aktualizacja Gran Turismo 7 powinna zadebiutować na PlayStation 4 i PlayStation 5 w czwartek, 26 czerwca 2025 roku. Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących zawartości patcha oraz ewentualnych poprawek i nowych funkcji.