Gran Turismo 7 dostanie darmowy update na PlayStation VR2

Mamy dobrą informację dla wszystkich osób, które planują zakup PlayStation VR2. Jak poinformowało Sony, Gran Turismo 7 doczeka się darmowej aktualizacji dodającej wsparcie dla technologii VR.

Gran Turismo 7 na PlayStation VR2

Tym samym Gran Turismo 7 dołączyło do listy ponad 30 innych tytułów, które zmierzają na PlayStation VR2. Jako te najbardziej wyczekiwane możemy wymienić: Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR, No Man’s Sky i Resident Evil Village.



Przypomnijmy, że premiera PlayStation VR2 już 22 lutego. Sprzęt wyceniono w Polsce na 2999 złotych. Dajcie znać, czy macie w planach zakup gogli od Sony.



Warto wspomnieć, że na targach Consumer Electronics Show 2023 – gdzie swoją konferencję miało Sony – firma zaprezentowała również specjalny kontroler. Project Leonardo „Wysoce konfigurowalny kontroler” dla PlayStation 5 jest przeznczony dla osób z niepełnosprawnościami. Japońska firma ujawniła również, że grudzień był rekordowy pod względem poziomu sprzedaży konsoli, a ilość egzemplarzy, które znalazły swoich nabywców wynosi już ponad 30 milionów.