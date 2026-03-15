Fani mogą odetchnąć z ulgą. ARC Raiders zmienia kontrowersyjny element gry

Embark Studios reaguje na krytykę graczy.

Niedawno ujawniliśmy zmiany w obrębie gry, które miały pomóc graczom, którzy tracili zdobyty sprzęt. Okazuje się, że nie był to jedyny gest twórców w stronę fanów. Twórcy ARC Raiders reagują na jedną z najczęściej krytykowanych decyzji po premierze gry. Studio Embark Studios potwierdziło, że część dialogów generowanych przez sztuczną inteligencję została już zastąpiona nagraniami prawdziwych aktorów głosowych. ARC Raiders – dialogi w grze już nie będą generowane przez AI Przypomnijmy, że ARC Raiders to sieciowy extraction shooter, w którym gracze wcielają się w tytułowych Raidersów walczących zarówno z robotycznymi przeciwnikami, jak i innymi graczami. Produkcja wydana przez Nexon okazała się ogromnym sukcesem – według danych wydawcy gra sprzedała się w ponad 10 mln egzemplarzy w mniej niż dwa miesiące od premiery.

Mimo świetnych wyników finansowych od początku pojawiały się kontrowersje związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do generowania dialogów w grze. System oparty na technologii text-to-speech korzystał z nagrań prawdziwych aktorów, ale pozwalał deweloperom tworzyć nowe kwestie bez konieczności organizowania kolejnych sesji nagraniowych. Rozwiązanie to przyspieszało produkcję aktualizacji, lecz wielu graczy uznało, że dialogi brzmią nienaturalnie i pozbawione są emocji.

Do sprawy odniósł się prezes studia, Patrick Söderlund, który w rozmowie z GamesIndustry.biz przyznał, że różnica jakości między głosem generowanym przez AI a pracą profesjonalnego aktora jest wyraźna. Dlatego po premierze część kwestii została nagrana ponownie przez aktorów. Söderlund podkreślił jednocześnie, że studio traktuje sztuczną inteligencję wyłącznie jako narzędzie produkcyjne, a nie sposób na zastąpienie aktorów. Twórcy nadal zatrudniają ich przy kolejnych aktualizacjach gry, a w niektórych przypadkach korzystają z licencji na wykorzystanie ich głosu w systemach TTS. Decyzja o zastąpieniu części dialogów została pozytywnie przyjęta przez społeczność, choć wielu graczy uważa, że zmiany powinny objąć jeszcze większą część gry. Temat wykorzystania generatywnej AI w branży gier wciąż pozostaje jednym z najbardziej dzielących społeczność – a przykład ARC Raiders pokazuje, że presja graczy potrafi realnie wpłynąć na decyzje twórców.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










