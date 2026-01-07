Gracze zapłacili 240 zł, a nie mogą ściągnąć tytułu. EA przedwcześnie "zabija" swoją grę.

Gracze nie mogą pobrać gry przed oficjalnym terminem zamknięcia serwerów.

Electronic Arts miało wyłączyć serwery Anthem 12 stycznia 2026 roku, jednak część graczy twierdzi, że proces rozpoczął się wcześniej. W sieci pojawiają się doniesienia o problemach z pobraniem gry przez launcher EA, mimo wcześniejszego zakupu. Anthem – problemy jeszcze przed ko ńcem wsparcia Informacja o zakończeniu działania Anthem była znana od miesięcy. W ostatnich dniach gracze chcieli po raz ostatni wrócić do sieciowej strzelanki BioWare, lecz niektórzy z nich natrafili na nieoczekiwaną blokadę. Próba pobrania gry kończy się komunikatem informującym, że użytkownik… nie posiada tytułu w swojej bibliotece. Wczytywanie ramki mediów.

„Nie masz dostępu. Anulowaliśmy pobieranie, ponieważ nie posiadasz tej gry” – brzmi komunikat, który wyświetla się osobom, które wcześniej zapłaciły za Anthem. Sytuacja jest o tyle niejasna, że część graczy nie doświadcza podobnych trudności. Początkowo sugerowano, że problem dotyczy wyłącznie osób, które kupiły Anthem w promocji, a nie w preorderze. Teorię tę podważył jednak serwis MeinMMO, którego redaktorzy niedawno bez przeszkód pobrali grę kupioną po obniżonej cenie. To sugeruje, że EA mogło rozpocząć stopniowe wyłączanie infrastruktury jeszcze przed oficjalną datą zakończenia wsparcia. Do 12 stycznia pozostało kilka dni, więc możliwe, że kolejne osoby natkną się na podobne ograniczenia.

Całą sytuację najlepiej podsumowuje jeden z komentarzy graczy, który szybko zyskał popularność w sieci. Autor zwraca uwagę na problem cyfrowych licencji i braku realnej kontroli nad zakupionym produktem. Zapłaciłem 60 dolarów za licencję na grę, do której nie mam dostępu i którą wkrótce wyłączą. Brzmi jak przyszłość gamingu. Wczytywanie ramki mediów. Sprawa Anthem wpisuje się w szerszą dyskusję zapoczątkowaną wcześniej przez kontrowersje wokół The Crew i inicjatywę Stop Killing Games, której celem są zmiany w prawie UE, zobowiązujące wydawców do pozostawiania gier w grywalnym stanie offline po zakończeniu wsparcia sieciowego.