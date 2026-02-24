Zapomniana odsłona Need for Speed zyskała nowe życie. Gra otrzymała wsparcie dla RTX Remix i wygląda niczym remaster

To dobry powód, aby wrócić do tej odsłony serii.

Kolejna klasyczna odsłona wyścigowej serii od Electronic Arts otrzymała usprawnienia technologii za pomocą pakietu Nvidii. Za sprawą moda RTX Remix z obsługą Path Tracing, Need for Speed: Carbon z 2006 roku może dziś wyglądać jak produkcja z zupełnie innej epoki. Autorem projektu jest modder xoxor4d, znany wcześniej z efektownej przeróbki GTA 4 w tej samej technologii. Need for Speed: Carbon – dwudziestoletnia gra otrzymała wsparcie dla RTX Remix Dziesiąta część cyklu Need for Speed zadebiutowała jako następna odsłona po sukcesie, jakim było Need for Speed: Most Wanted. Gracze wracali do nielegalnych wyścigów ulicznych, tym razem na terenie fikcyjnego Palmont City. Fabuła koncentrowała się na odzyskiwaniu kontroli nad miastem, dzielonym pomiędzy rywalizujące gangi kierowców, a trzon rozgrywki stanowiły nocne pojedynki, walka o terytoria oraz widowiskowe pościgi.

Nowa modyfikacja całkowicie zmienia sposób, w jaki gra operuje światłem. Path Tracing wprowadza realistyczne odbicia, globalne oświetlenie oraz znacznie bardziej naturalne cieniowanie. Ulice Palmont City nabierają głębi, a nocne wyścigi zyskują zupełnie nowy klimat. Twórca moda przygotował również autorski shader lakieru samochodowego, który poprawia sposób, w jaki karoseria reaguje na światło. Pojawił się dynamiczny system wilgoci z kałużami i kroplami deszczu, uwzględniający sprawdzanie okluzji. Projekt zawiera także modyfikacje drawcalli, kod Anti Culling oraz możliwość regulacji precullingu dla poszczególnych siatek modeli, co przekłada się na bardziej stabilne działanie i lepszą kontrolę nad widocznością obiektów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał RTX Remix, autor rekomenduje połączenie modyfikacji z projektem NFSC Remix, który dodaje materiały PBR oraz nowe źródła światła. W zestawie oba rozszerzenia znacząco podnoszą poziom wizualny gry, przybliżając ją do współczesnych standardów graficznych. Dla fanów serii to świetna okazja, by wrócić do NFS: Carbon i zobaczyć, jak kultowe wyścigi mogą prezentować się po niemal dwóch dekadach od premiery. Jeśli dysponujecie odpowiednio wydajnym sprzętem z kartą graficzną obsługującą RTX, to zobaczycie Palmont City w zupełnie nowej odsłonie.

