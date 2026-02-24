Zapomniana odsłona Need for Speed zyskała nowe życie. Gra otrzymała wsparcie dla RTX Remix i wygląda niczym remaster

Kolejna klasyczna odsłona wyścigowej serii od Electronic Arts otrzymała usprawnienia technologii za pomocą pakietu Nvidii. Za sprawą moda RTX Remix z obsługą Path Tracing, Need for Speed: Carbon z 2006 roku może dziś wyglądać jak produkcja z zupełnie innej epoki. Autorem projektu jest modder xoxor4d, znany wcześniej z efektownej przeróbki GTA 4 w tej samej technologii.
Need for Speed: Carbon – dwudziestoletnia gra otrzymała wsparcie dla RTX Remix
Dziesiąta część cyklu Need for Speed zadebiutowała jako następna odsłona po sukcesie, jakim było Need for Speed: Most Wanted. Gracze wracali do nielegalnych wyścigów ulicznych, tym razem na terenie fikcyjnego Palmont City. Fabuła koncentrowała się na odzyskiwaniu kontroli nad miastem, dzielonym pomiędzy rywalizujące gangi kierowców, a trzon rozgrywki stanowiły nocne pojedynki, walka o terytoria oraz widowiskowe pościgi.
Nowa modyfikacja całkowicie zmienia sposób, w jaki gra operuje światłem. Path Tracing wprowadza realistyczne odbicia, globalne oświetlenie oraz znacznie bardziej naturalne cieniowanie. Ulice Palmont City nabierają głębi, a nocne wyścigi zyskują zupełnie nowy klimat.
Twórca moda przygotował również autorski shader lakieru samochodowego, który poprawia sposób, w jaki karoseria reaguje na światło. Pojawił się dynamiczny system wilgoci z kałużami i kroplami deszczu, uwzględniający sprawdzanie okluzji. Projekt zawiera także modyfikacje drawcalli, kod Anti Culling oraz możliwość regulacji precullingu dla poszczególnych siatek modeli, co przekłada się na bardziej stabilne działanie i lepszą kontrolę nad widocznością obiektów.
GramTV przedstawia:
Aby w pełni wykorzystać potencjał RTX Remix, autor rekomenduje połączenie modyfikacji z projektem NFSC Remix, który dodaje materiały PBR oraz nowe źródła światła. W zestawie oba rozszerzenia znacząco podnoszą poziom wizualny gry, przybliżając ją do współczesnych standardów graficznych.
Dla fanów serii to świetna okazja, by wrócić do NFS: Carbon i zobaczyć, jak kultowe wyścigi mogą prezentować się po niemal dwóch dekadach od premiery. Jeśli dysponujecie odpowiednio wydajnym sprzętem z kartą graficzną obsługującą RTX, to zobaczycie Palmont City w zupełnie nowej odsłonie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!