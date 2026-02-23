Wieloosobowy Wiedźmin 3 z nową aktualizacją. Gra otrzymała oczekiwaną funkcję i sporo innych zmian

Tryb multiplayer do gry CD Projekt Red stał się jeszcze lepszy.

Jeszcze w styczniu zadebiutował Witcher Online, czyli modyfikacja do Wiedźmina 3: Dziki Gon, która wprowadziła tryb multiplayer, pozwalający bawić się w grze CD Projekt Red w kooperacji z innymi graczami. Teraz twórca znany jako rejuvenate udostępnił nową aktualizację moda, oznaczoną numerem 1.11, która rozwija wcześniejsze założenia i koncentruje się głównie na stabilności oraz funkcjach związanych z teleportacją między graczami. Wiedźmin 3 – Witcher Online z nową aktualizacją, która przywraca oczekiwaną przez graczy funkcję Witcher Online to rozbudowany projekt, który przekształca jednoosobową przygodę Geralta w doświadczenie wieloosobowe. Mod pozwala graczom dołączać do serwerów i wspólnie przemierzać świat Kontynentu. Możliwe jest tworzenie własnych postaci, rozmowy na czacie, korzystanie z emotek oraz odgrywanie ról z innymi uczestnikami sesji. Całość obejmuje pełną kampanię fabularną z Geraltem i Ciri, którą można przejść w towarzystwie innych graczy.

Twórca zadbał o synchronizację wyglądu postaci oraz wyposażenia. Uczestnicy zabawy widzą pancerze, miecze, kusze, fryzury oraz znaki szczególne innych graczy. Mod synchronizuje również ruch i walkę, dzięki czemu możliwe jest wspólne pływanie, jazda konna oraz starcia z przeciwnikami. Projekt oferuje także liczne udogodnienia stworzone z myślą o trybie online. Nad głową postaci pojawia się informacja o aktualnie otwartym menu, a wpisywane wiadomości czatu są widoczne bezpośrednio w świecie gry. Zintegrowano również funkcje relaksacyjne, które pozwalają między innymi siadać, spać, łowić ryby czy ścinać drzewa razem z innymi graczami.

Wcześniejsza aktualizacja 1.1 przyniosła znaczące usprawnienia wydajności. Wprowadzono mechanizm ograniczający renderowanie odległych postaci, poprawiono tworzenie obiektów graczy oraz ładowanie niestandardowych wyglądów. Dodano także wskaźnik informujący o scenach przerywnikowych, usunięto problematyczną opcję teleportacji z mapy świata i naprawiono błędy związane z animacjami oraz duplikowaniem ikon na minimapie. Najnowszy patch 1.11 ma mniejszy zakres zmian, lecz przywraca jedną z oczekiwanych funkcji. Gracze ponownie mogą teleportować się do innych użytkowników bezpośrednio z poziomu mapy świata. Aktualizacja poprawia także ogólną stabilność oraz eliminuje błąd powodujący pozostawanie ikon na minimapie po opuszczeniu sesji przez gracza. Najnowszą wersję moda Witcher Online do Wiedźmina 3: Dziki Gon pobierzecie z tej strony. Tam też znajdziecie instrukcję, jak zainstalować modyfikację.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.