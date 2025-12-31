Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy uda im się walka o prawa graczy? Kampania Stop Killing Games zapowiada mocne plany na 2026 rok

Mikołaj Berlik
2025/12/31 11:00
0
0

Stop Killing Games wchodzi w decydującą fazę walki o prawa graczy.

Kampania „Stop Killing Games” nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne kroki, które mają przybliżyć ją do realnych zmian prawnych. Jednocześnie inicjatywa staje się elementem szerszego konfliktu politycznego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, co może znacząco wpłynąć na jej przyszłość w 2026 roku.

Stop Killing Game

Stop Killing Games – co dalej?

Przedstawiciele inicjatywy spotkali się w Waszyngtonie z grupą, która ma objąć przywództwo nad kampanią w USA. W tym samym czasie rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził zakaz podróży dla osób powiązanych z Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA), co zostało odebrane w Europie jako sygnał ostrzegawczy. Wśród osób objętych restrykcjami znalazł się m.in. Thierry Breton, były komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

Wczytywanie ramki mediów.

Moritz Katzner, reprezentujący inicjatywę w Parlamencie Europejskim, zapowiedział odświeżenie oficjalnej strony Stop Killing Games. Celem ma być większa transparentność działań oraz przedstawienie zespołu i politycznych sojuszników projektu, w tym europosła Tiemo Wölkena z frakcji S&D.

W oficjalnym oświadczeniu Katzner podkreśla, że kampania pracuje nad przekształceniem postulatów w realne prawodawstwo. Jego zdaniem działania USA mają charakter presji politycznej i mogą uderzać nie tylko w Stop Killing Games, ale również w przyszłe regulacje, takie jak Digital Fairness Act.

Nie możemy pozwolić, by zepchnięto nas do odwrotu. Suwerenność cyfrowa nie kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy amerykańskich firm.

GramTV przedstawia:

Zwolennicy amerykańskiego podejścia zarzucają z kolei UE próbę narzucania zagranicznej cenzury i ingerencję w działalność prywatnych firm. W tym kontekście często przywoływana jest postać Bretona oraz jego spór z Elonem Muskiem wokół obowiązków platformy X.

Dla Stop Killing Games kluczową kwestią pozostaje prawo konsumentów do posiadania działających produktów, za które zapłacili — niezależnie od decyzji wydawców czy nacisków politycznych. Inicjatywa podkreśla, że nie chodzi o cenzurę, lecz o ochronę graczy przed wyłączaniem gier i usług bez alternatywy.

Wczytywanie ramki mediów.

Warto zaznaczyć, że sceptyczne podejście do regulacji nie jest wyłącznie domeną USA. Wielka Brytania również podchodzi do pomysłów UE z dystansem, choć równolegle pracuje nad przepisami zwiększającymi przejrzystość informacji przekazywanych konsumentom przez wydawców gier.

Tagi:

News
Europa
oświadczenie
inicjatywa
Stany Zjednoczone
Stop Killing Games
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112