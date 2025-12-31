Czy uda im się walka o prawa graczy? Kampania Stop Killing Games zapowiada mocne plany na 2026 rok

Stop Killing Games wchodzi w decydującą fazę walki o prawa graczy.

Kampania „Stop Killing Games” nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne kroki, które mają przybliżyć ją do realnych zmian prawnych. Jednocześnie inicjatywa staje się elementem szerszego konfliktu politycznego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, co może znacząco wpłynąć na jej przyszłość w 2026 roku. Stop Killing Games – co dalej? Przedstawiciele inicjatywy spotkali się w Waszyngtonie z grupą, która ma objąć przywództwo nad kampanią w USA. W tym samym czasie rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził zakaz podróży dla osób powiązanych z Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA), co zostało odebrane w Europie jako sygnał ostrzegawczy. Wśród osób objętych restrykcjami znalazł się m.in. Thierry Breton, były komisarz UE ds. rynku wewnętrznego. Wczytywanie ramki mediów.

Moritz Katzner, reprezentujący inicjatywę w Parlamencie Europejskim, zapowiedział odświeżenie oficjalnej strony Stop Killing Games. Celem ma być większa transparentność działań oraz przedstawienie zespołu i politycznych sojuszników projektu, w tym europosła Tiemo Wölkena z frakcji S&D. W oficjalnym oświadczeniu Katzner podkreśla, że kampania pracuje nad przekształceniem postulatów w realne prawodawstwo. Jego zdaniem działania USA mają charakter presji politycznej i mogą uderzać nie tylko w Stop Killing Games, ale również w przyszłe regulacje, takie jak Digital Fairness Act. Nie możemy pozwolić, by zepchnięto nas do odwrotu. Suwerenność cyfrowa nie kończy się tam, gdzie zaczynają się interesy amerykańskich firm.

Zwolennicy amerykańskiego podejścia zarzucają z kolei UE próbę narzucania zagranicznej cenzury i ingerencję w działalność prywatnych firm. W tym kontekście często przywoływana jest postać Bretona oraz jego spór z Elonem Muskiem wokół obowiązków platformy X. Dla Stop Killing Games kluczową kwestią pozostaje prawo konsumentów do posiadania działających produktów, za które zapłacili — niezależnie od decyzji wydawców czy nacisków politycznych. Inicjatywa podkreśla, że nie chodzi o cenzurę, lecz o ochronę graczy przed wyłączaniem gier i usług bez alternatywy. Wczytywanie ramki mediów. Warto zaznaczyć, że sceptyczne podejście do regulacji nie jest wyłącznie domeną USA. Wielka Brytania również podchodzi do pomysłów UE z dystansem, choć równolegle pracuje nad przepisami zwiększającymi przejrzystość informacji przekazywanych konsumentom przez wydawców gier.