Xbox Game Pass za darmo. Nowy próg nie dla wszystkich

Maciej Petryszyn
2026/05/11 18:30
Od jakiegoś czasu mówi się o nadchodzących zmianach w abonamencie Xbox Game Pass. Część z nich właśnie nadeszła.

Oto bowiem pojawił się nowy próg o nazwie Starter Edition. I można go dostać całkowicie za darmo! Niemniej jest jeden warunek.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass Starter Edition dla abonentów Discord Nitro

Oto bowiem Xbox nawiązał współpracę z Discordem. Od teraz wszyscy abonenci Discord Nitro otrzymają bezpłatny dostęp do Xbox Game Pass Starter Edition. Ten nowy próg daje nam dostęp do blisko 60 różnych gier. Wśród nich znajdziemy m.in. Control, DayZ, Fallout 4, Gears 5 czy też Batman: Arkham Knight. Znalazł się nawet polski akcent w postaci SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE. Z jednej strony nie ma tutaj więc najświeższych premier AAA, które znajdziemy w droższych wersjach abonamentu, ale wciąż mowa o produkcjach wartych ogrania, jeżeli ktoś wcześniej tego nie zrobił.

Samo Discord Nitro kosztuje 47,99 zł miesięcznie lub też 479,99 zł rocznie. W ramach Xbox Game Pass Starter Edition, poza wspomnianymi produkcjami, zyskujemy też możliwość grania w chmurze przez 10 godzin w trakcie każdego miesiąca oraz mamy szansę na zdobycie w trakcie roku nawet 25 dolarów, które potem możemy wydać w sklepie z nagrodami. Dodatkowo Microsoft planuje jeszcze w tym miesiącu uruchomić nagrody na Discrodzie dla abonentów Xbox Game Pass. Ci będą co miesiąc dostawać 250 orbów, a ponadto za ukończenie zadań otrzymywać będą 1,2x więcej tego typu waluty. Będą oni też mogli liczyć na rabaty w sklepie Discorda.

Będziemy kontynuować współpracę z Discordem, aby jeszcze bardziej zbliżać graczy do siebie. Wkrótce podzielimy się dodatkowymi informacjami o tym, jak uprawnieni subskrybenci Xbox Game Pass mogą uzyskać dostęp do tych benefitów na Discordzie. Śledźcie nasze kanały społecznościowe oraz Xbox Wire, aby być na bieżąco z przyszłymi aktualizacjami – zapewnili przedstawiciele Xboxa w oficjalnym komunikacie.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

