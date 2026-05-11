Xbox Game Pass za darmo. Nowy próg nie dla wszystkich

Od jakiegoś czasu mówi się o nadchodzących zmianach w abonamencie Xbox Game Pass. Część z nich właśnie nadeszła.

Oto bowiem pojawił się nowy próg o nazwie Starter Edition. I można go dostać całkowicie za darmo! Niemniej jest jeden warunek.

Xbox Game Pass Starter Edition dla abonentów Discord Nitro

Oto bowiem Xbox nawiązał współpracę z Discordem. Od teraz wszyscy abonenci Discord Nitro otrzymają bezpłatny dostęp do Xbox Game Pass Starter Edition. Ten nowy próg daje nam dostęp do blisko 60 różnych gier. Wśród nich znajdziemy m.in. Control, DayZ, Fallout 4, Gears 5 czy też Batman: Arkham Knight. Znalazł się nawet polski akcent w postaci SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE. Z jednej strony nie ma tutaj więc najświeższych premier AAA, które znajdziemy w droższych wersjach abonamentu, ale wciąż mowa o produkcjach wartych ogrania, jeżeli ktoś wcześniej tego nie zrobił.