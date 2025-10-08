Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze kupują zaskakująco mało gier. Nowe badanie ujawnia, ile naprawdę trafia do koszyka

Patrycja Pietrowska
2025/10/08 11:30
0
0

Ciekawe dane udostępnione przez firmę analityczną Circana.

Tylko w 2024 roku na platformie Steam pojawiło się ponad 18 tysięcy ofert. Można by sądzić, że wobec tak ogromnej podaży, przeciętny gracz nabywa niemałą liczbę tytułów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Circana, skupiające się na rynku amerykańskim, obala jednak to przekonanie. Okazuje się, że większość graczy kupuje zaledwie dwie nowe gry rocznie lub nawet mniej.

GTA 5
GTA 5

Większość graczy kupuje mniej niż dwie gry rocznie. Raport zaskakuje

Dane te zostały upublicznione w ubiegłym tygodniu przez Mata Piscatellę, szefa badań nad grami w firmie Circana. Zbierając informacje do nadchodzącego raportu „Future of Games”, firma zapytała respondentów o częstotliwość kupowania nowych tytułów. Aż jedna trzecia ankietowanych przyznała, że nie kupuje nawet jednej gry w ciągu roku.

GramTV przedstawia:

Jedynie 4% graczy dokonuje zakupu więcej niż jednej gry miesięcznie. Piscatella stwierdził, że pomimo tego, iż większość graczy ledwo kupuje jakiekolwiek gry, mała grupa wydaje na nie spore sumy. Ten zbiór „hiper-entuzjastów”, niewrażliwych na cenę, jest istotny dla podtrzymania segmentu gier niebędących tytułami free-to-play.

Wnioski płynące z badań Circana pokazują, że pomimo ogromnej liczby premier, przeciętny gracz kupuje zaledwie ułamek dostępnych tytułów. W praktyce oznacza to, że sukces finansowy wielu produkcji zależy nie od masowego odbiorcy, lecz od węższej grupy „hiper-entuzjastów”, którzy inwestują w gry znacznie więcej. Warto jednak mieć na uwadze, że respondenci nie odzwierciedlają w pełni całej społeczności graczy.

Źródło:https://kotaku.com/how-many-games-people-buy-each-year-gta-6-madden-2000632641

Tagi:

News
Steam
sprzedaż gier
branża gier
branża growa
Circana
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112