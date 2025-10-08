Gracze kupują zaskakująco mało gier. Nowe badanie ujawnia, ile naprawdę trafia do koszyka

Tylko w 2024 roku na platformie Steam pojawiło się ponad 18 tysięcy ofert. Można by sądzić, że wobec tak ogromnej podaży, przeciętny gracz nabywa niemałą liczbę tytułów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Circana, skupiające się na rynku amerykańskim, obala jednak to przekonanie. Okazuje się, że większość graczy kupuje zaledwie dwie nowe gry rocznie lub nawet mniej.

Większość graczy kupuje mniej niż dwie gry rocznie. Raport zaskakuje

Dane te zostały upublicznione w ubiegłym tygodniu przez Mata Piscatellę, szefa badań nad grami w firmie Circana. Zbierając informacje do nadchodzącego raportu „Future of Games”, firma zapytała respondentów o częstotliwość kupowania nowych tytułów. Aż jedna trzecia ankietowanych przyznała, że nie kupuje nawet jednej gry w ciągu roku.