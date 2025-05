Gracze Kingdom Come: Deliverance 2 okazali się złodziejami. Skradziono łącznie 38,5 miliarda przedmiotów

Warhorse Studios podkreśla, że te liczby są jedynie częścią pełnego obrazu. Jak wiemy, Kingdom Come: Deliverance 2 oferuje bardzo rozbudowany, realistyczny świat, który zachęca do eksploracji, a także do nielegalnych działań, co widzimy w statystykach. W grze nie brakuje okazji do wykazania się złodziejskimi umiejętnościami.

Warto przypomnieć, że pomimo dłuższego czasu od premiery, Kingdom Come: Deliverance 2 wciąż czeka intensywny rozwój. Twórcy zapowiedzieli trzy duże rozszerzenia, z których każde ma wprowadzać zupełnie nową zawartość. Pierwsze z nich ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.