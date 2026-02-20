Astro Bot do wciągnięcia za mniej niż 180 zł

Pierwsza od 4 lat część serii spełniła zatem oczekiwania. Teraz zaś możemy ją zdobyć po okazyjnej cenie.

Z ciekawą ofertą przychodzi sklep Perfect Blue, który nałożył na grę 22-procentową obniżkę. Dzięki temu za Astro Bota, zamiast nominalnych dla tego sklepu 29,99 zł, zapłacimy 179,99 zł. Warto jednak mieć na względzie, że tak niska cena to również efekt tego, iż okładka gry jest w języku skandynawskim. Jeżeli jednak nie stanowi to dla was problemu, tym bardziej warto rozważyć rozpoczęcie swojej przygody z Astro i czekającymi go wyzwaniami.

Dołącz do astro w kosmicznej przygodzie największego formatu

Kiedy statek matka zostaje zaatakowany przez wieloletnią galaktyczną nemezis ASTRO, co skutkuje poplątaniem kabli i rozproszeniem się załogi w kosmosie, tylko sam ASTRO może uratować sytuację! Wyruszając na swą najdłuższą w historii misję, potrzebuje twojej pomocy w ocaleniu rozbitków i odbudowie statku matki. Wykorzystaj w pełni nowe wzmocnienia ASTRO – stworzone tak, by wynieść twój udział w rozgrywce na wyższy poziom: od pięści na sprężynach i rakiet aż po olbrzymią gąbkę!

Zapnij pasy i ruszaj w podróż wraz ze swoimi towarzyszami ze świata PlayStation. Połącz siły z ulubionymi ikonami PlayStation i pokaż wszechświatowi, że małe znaczy wielkie, biorąc udział w tej zupełnie nowej przygodzie ASTRO, dostępnej tylko dla konsol PS5!