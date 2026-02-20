Zaloguj się lub Zarejestruj

Astro Bot do wciągnięcia za mniej niż 180 zł

Maciej Petryszyn
2026/02/20 16:30
0
0

Przygody małego robocika, które ukazały się dwa lata temu, były wielkim hitem. Astro Bot szturmem podbił serca graczy.

Pierwsza od 4 lat część serii spełniła zatem oczekiwania. Teraz zaś możemy ją zdobyć po okazyjnej cenie.

Astro Bot
Astro Bot

22-procentowa obniżka na Astro Bota

Z ciekawą ofertą przychodzi sklep Perfect Blue, który nałożył na grę 22-procentową obniżkę. Dzięki temu za Astro Bota, zamiast nominalnych dla tego sklepu 29,99 zł, zapłacimy 179,99 zł. Warto jednak mieć na względzie, że tak niska cena to również efekt tego, iż okładka gry jest w języku skandynawskim. Jeżeli jednak nie stanowi to dla was problemu, tym bardziej warto rozważyć rozpoczęcie swojej przygody z Astro i czekającymi go wyzwaniami.

Dołącz do astro w kosmicznej przygodzie największego formatu

Kiedy statek matka zostaje zaatakowany przez wieloletnią galaktyczną nemezis ASTRO, co skutkuje poplątaniem kabli i rozproszeniem się załogi w kosmosie, tylko sam ASTRO może uratować sytuację! Wyruszając na swą najdłuższą w historii misję, potrzebuje twojej pomocy w ocaleniu rozbitków i odbudowie statku matki. Wykorzystaj w pełni nowe wzmocnienia ASTRO – stworzone tak, by wynieść twój udział w rozgrywce na wyższy poziom: od pięści na sprężynach i rakiet aż po olbrzymią gąbkę!

Zapnij pasy i ruszaj w podróż wraz ze swoimi towarzyszami ze świata PlayStation. Połącz siły z ulubionymi ikonami PlayStation i pokaż wszechświatowi, że małe znaczy wielkie, biorąc udział w tej zupełnie nowej przygodzie ASTRO, dostępnej tylko dla konsol PS5!

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
cena
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PS5
okazja
Team Asobi
Astro Bot
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112