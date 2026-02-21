Wyprzedaż gier RPG w sklepie GOG.com. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

Gracze mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Clair Obscur: Expedition 33, Disco Elysium: The Final Cut czy Tainted Grail: The Fall of Avalon.

W sklepie GOG.com ruszyła nowa wyprzedaż gier RPG, w ramach której przeceniono sporo interesujących tytułów. W ofercie dostępne są bowiem m.in. takie produkcje jak Clair Obscur: Expedition 33, Disco Elysium: The Final Cut, Fallout 4, Medieval Dynasty, Songs of Conquest, Tainted Grail: The Fall of Avalon czy The Outer Worlds. Zniżki sięgają natomiast nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się ze wspomnianą promocją.

Wyprzedaż gier RPG na GOG.com kończy się 3 marca 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier RPG na GOG.com – wybrane oferty: