Wyprzedaż gier RPG w sklepie GOG.com. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

W sklepie GOG.com ruszyła nowa wyprzedaż gier RPG, w ramach której przeceniono sporo interesujących tytułów. W ofercie dostępne są bowiem m.in. takie produkcje jak Clair Obscur: Expedition 33, Disco Elysium: The Final Cut, Fallout 4, Medieval Dynasty, Songs of Conquest, Tainted Grail: The Fall of Avalon czy The Outer Worlds. Zniżki sięgają natomiast nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się ze wspomnianą promocją.
Wyprzedaż gier RPG na GOG.com kończy się 3 marca 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż gier RPG na GOG.com – wybrane oferty:
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 68,99 PLN (zamiast 114,99 PLN)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 161,09 PLN (zamiast 179 PLN)
- Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut – 13,49 PLN (zamiast 89,90 PLN)
- Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition – 24,29 PLN (zamiast 161,99 PLN)
- Disco Elysium: The Final Cut – 35,79 PLN (zamiast 142,99 PLN)
- Dredge - Complete Edition – 92,49 PLN (zamiast 184,99 PLN)
- Everspace 2 – 50 PLN (zamiast 249,99 PLN)
- Fallout 4: Game of the Year Edition – 67,59 PLN (zamiast 169 PLN)
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition – 44,99 PLN (zamiast 89,99 PLN)
- Medieval Dynasty – 54,49 PLN (zamiast 108,99 PLN)
- Potion Craft: Alchemist Simulator – 36,79 PLN (zamiast 91,99 PLN)
- Rogue Legacy – 5,89 PLN (zamiast 58,29 PLN)
- Songs of Conquest – 27,79 PLN (zamiast 111,19 PLN)
- Tainted Grail: The Fall of Avalon – 144,09 PLN (zamiast 180,09 PLN)
- The Outer Worlds – 32,29 PLN (zamiast 129 PLN)
