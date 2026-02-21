Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier RPG w sklepie GOG.com. Wybrane produkcje na PC taniej nawet o 95%

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 15:00
0
0

Gracze mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Clair Obscur: Expedition 33, Disco Elysium: The Final Cut czy Tainted Grail: The Fall of Avalon.

W sklepie GOG.com ruszyła nowa wyprzedaż gier RPG, w ramach której przeceniono sporo interesujących tytułów. W ofercie dostępne są bowiem m.in. takie produkcje jak Clair Obscur: Expedition 33, Disco Elysium: The Final Cut, Fallout 4, Medieval Dynasty, Songs of Conquest, Tainted Grail: The Fall of Avalon czy The Outer Worlds. Zniżki sięgają natomiast nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się ze wspomnianą promocją.

Wyprzedaż gier RPG na GOG.com kończy się 3 marca 2026 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier RPG na GOG.com
Wyprzedaż gier RPG na GOG.com

Wyprzedaż gier RPG na GOG.com – wybrane oferty:

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/promo/20260220_rpg_promo

Tagi:

News
PC
RPG
promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112