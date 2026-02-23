GTA Carcer City - 10 minut z „największym miastem w historii ery 3D”. Demo już w marcu

Nieoficjalna gra imponuje.

Moder o pseudonimie DeadpoolMKD opublikował nowy, 10-minutowy materiał z nadchodzącej modyfikacji Grand Theft Auto Carcer City – na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć nieco dłuższe nagranie oraz zapowiedź dema. Film prezentuje przelot nad całą mapą, co pozwala ocenić imponującą skalę tego przedsięwzięcia. GTA Carcer City – kolejny materiał z fanowskiego projektu Projekt przenosi nas do całkowicie przebudowanego świata, będącego mroczną wizją upadłych amerykańskich metropolii, takich jak Detroit, Cleveland czy Pittsburgh. Fani twórczości Rockstar Games z pewnością rozpoznają nazwę miasta – Carcer City to miejsce akcji brutalnego horroru Manhunt.

Akcja GTA Carcer City toczy się w 2001 roku. Wcielamy się w byłego policjanta, który zostaje wciągnięty w brutalny świat gangów i korupcji w rozpadającym się mieście. Autorzy stawiają sobie za cel stworzenie najbardziej szczegółowej mapy, jaka kiedykolwiek powstała na silniku ery 3D (GTA III, VC, SA). Znajdziemy tu zrujnowane fabryki, niebezpieczne zaułki i bary skąpane w neonach. Świat gry ma być brudny, niebezpieczny i skrajnie brutalny, oddając klimat walki o przetrwanie w ruinach dawnej potęgi.

Twórca zapowiedział, że demo GTA Carcer City zadebiutuje 9 marca. Tak wczesne chwalenie się postępami jest oczywiście ryzykowne, o czym świadczą podobne projekty z przeszłości. Firma Take-Two, właściciel Rockstar Games, znana jest z bezlitosnego zamykania fanowskich gier wysyłając pisma DMCA. Gdyby modder poczekał z publikacją filmów do momentu wydania dema, gracze zdążyliby je pobrać i rozpowszechnić nawet w przypadku interwencji prawników. Na ten moment projekt pozostaje bezpieczny, a fani z niecierpliwością czekają, czy marzec faktycznie przyniesie możliwość powrotu do Carcer City w nowym wydaniu.