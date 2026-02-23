Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA Carcer City - 10 minut z „największym miastem w historii ery 3D”. Demo już w marcu

Mikołaj Berlik
2026/02/23 08:30
Nieoficjalna gra imponuje.

Moder o pseudonimie DeadpoolMKD opublikował nowy, 10-minutowy materiał z nadchodzącej modyfikacji Grand Theft Auto Carcer City – na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć nieco dłuższe nagranie oraz zapowiedź dema. Film prezentuje przelot nad całą mapą, co pozwala ocenić imponującą skalę tego przedsięwzięcia.

GTA Carcer City
GTA Carcer City

GTA Carcer City – kolejny materiał z fanowskiego projektu

Projekt przenosi nas do całkowicie przebudowanego świata, będącego mroczną wizją upadłych amerykańskich metropolii, takich jak Detroit, Cleveland czy Pittsburgh. Fani twórczości Rockstar Games z pewnością rozpoznają nazwę miasta – Carcer City to miejsce akcji brutalnego horroru Manhunt.

Akcja GTA Carcer City toczy się w 2001 roku. Wcielamy się w byłego policjanta, który zostaje wciągnięty w brutalny świat gangów i korupcji w rozpadającym się mieście. Autorzy stawiają sobie za cel stworzenie najbardziej szczegółowej mapy, jaka kiedykolwiek powstała na silniku ery 3D (GTA III, VC, SA). Znajdziemy tu zrujnowane fabryki, niebezpieczne zaułki i bary skąpane w neonach. Świat gry ma być brudny, niebezpieczny i skrajnie brutalny, oddając klimat walki o przetrwanie w ruinach dawnej potęgi.

Twórca zapowiedział, że demo GTA Carcer City zadebiutuje 9 marca. Tak wczesne chwalenie się postępami jest oczywiście ryzykowne, o czym świadczą podobne projekty z przeszłości. Firma Take-Two, właściciel Rockstar Games, znana jest z bezlitosnego zamykania fanowskich gier wysyłając pisma DMCA. Gdyby modder poczekał z publikacją filmów do momentu wydania dema, gracze zdążyliby je pobrać i rozpowszechnić nawet w przypadku interwencji prawników.

Na ten moment projekt pozostaje bezpieczny, a fani z niecierpliwością czekają, czy marzec faktycznie przyniesie możliwość powrotu do Carcer City w nowym wydaniu.

Mikołaj Berlik
