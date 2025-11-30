Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite startuje z Rozdziałem 7. Czy Pacific Break to najlepszy pomysł Epic od lat?

Mikołaj Berlik
2025/11/30 14:00
Pacific Break otwiera nowy rozdział Fortnite, a potwierdzone kolaboracje już podkręcają oczekiwania graczy.

Rozdział 7. startuje po rocznym cyklu Rozdziału 6., przynosząc pełny reset tematyczny. Wraz z zakończonym eventem pojawił się zwiastun Pacific Break, który potwierdził wcześniejsze przecieki związane z hollywoodzkim motywem przewodnim. Epic Games stawia na estetykę Złotej Ery kina, a pierwsze ujawnione współprace sugerują sezon oparty na popkulturowych ikonach.

Fortnite

Fortnite – Pacific Break z trailerem

Zwiastun Pacific Break pokazuje nowe lokacje oraz filmowy charakter mapy. Epic potwierdziło współprace m.in. z Powrotem do Przyszłości i Kill Bill, a według znanych leakerów skiny kultowych postaci mają trafić bezpośrednio do battle passa. Już teraz społeczność wskazuje, że jest to jedna z najciekawszych tematycznych zmian ostatnich lat.

Rozdział 7. wprowadza szereg aktywności związanych z hollywoodzkim motywem, nowe strefy oraz elementy rozgrywki, które mają odświeżyć pętlę zabawy po długim cyklu poprzedniego rozdziału. Pacific Break rusza dziś, a twórcy zapowiadają, że to dopiero początek tego, co przyniesie kolejny etap rozwoju gry.

GramTV przedstawia:

Wnioskując po dotychczasowych reakcjach i potwierdzonych kolaboracjach, Fortnite ponownie celuje w duży popkulturowy sezon, który ma przyciągnąć zarówno nowych, jak i powracających graczy.

Tagi:

News
Epic
Epic Games Store
Epic Games
zwiastun
Xbox Series S
Xbox Series X
Xbox One
PlayStation 4
PlayStation 5
PC
Fortnite
Mikołaj Berlik
