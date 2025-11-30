Fortnite startuje z Rozdziałem 7. Czy Pacific Break to najlepszy pomysł Epic od lat?

Rozdział 7. startuje po rocznym cyklu Rozdziału 6., przynosząc pełny reset tematyczny. Wraz z zakończonym eventem pojawił się zwiastun Pacific Break, który potwierdził wcześniejsze przecieki związane z hollywoodzkim motywem przewodnim. Epic Games stawia na estetykę Złotej Ery kina, a pierwsze ujawnione współprace sugerują sezon oparty na popkulturowych ikonach.

Fortnite – Pacific Break z trailerem

Zwiastun Pacific Break pokazuje nowe lokacje oraz filmowy charakter mapy. Epic potwierdziło współprace m.in. z Powrotem do Przyszłości i Kill Bill, a według znanych leakerów skiny kultowych postaci mają trafić bezpośrednio do battle passa. Już teraz społeczność wskazuje, że jest to jedna z najciekawszych tematycznych zmian ostatnich lat.