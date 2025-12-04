Clyde trafia do Fortnite. Cena odblokowania skórki odstrasza

Społeczność gry Fortnite z niecierpliwością oczekiwała na pojawienie się nowej skórki o nazwie Clyde, która łączy w sobie motywy szopa pracza i kowboja, tworząc unikatową estetykę. Epic Games nieustannie wzbogaca swoją ofertę, wprowadzając do gry zarówno autorskie kreacje, jak i efekty głośnych kolaboracji, a strój Clyde szybko przyciągnął uwagę graczy. Ten element kosmetyczny jest już dostępny, ale jego początkowe zdobycie wiąże się ze znacznym wydatkiem, wykraczającym poza standardowe zakupy w grze. Początkowa metoda odblokowania stroju Clyde jest ściśle powiązana z koniecznością zakupu urządzenia zewnętrznego.

Fortnite: unikatowa skórka Clyde dostępna już teraz, ale wymaga zakupu kontrolera

Mowa o kontrolerze Backbone Pro Controller. Cena tego sprzętu, niezbędnego do odblokowania skórki, została ustalona na 170 dolarów. Jest to jedyna opcja, by natychmiastowo uzyskać dostęp do skórki, co czyni ją niemałym, początkowym kosztem dla entuzjastów mody wirtualnej. Ta metoda dystrybucji oznacza, że strój Clyde jest pierwotnie objęty blokadą sprzętową, wymuszającą zakup konkretnego akcesorium.