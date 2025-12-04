Zaloguj się lub Zarejestruj

Clyde trafia do Fortnite. Cena odblokowania skórki odstrasza

Patrycja Pietrowska
2025/12/04 14:30
0
0

Ekskluzywna blokada sprzętowa.

Społeczność gry Fortnite z niecierpliwością oczekiwała na pojawienie się nowej skórki o nazwie Clyde, która łączy w sobie motywy szopa pracza i kowboja, tworząc unikatową estetykę. Epic Games nieustannie wzbogaca swoją ofertę, wprowadzając do gry zarówno autorskie kreacje, jak i efekty głośnych kolaboracji, a strój Clyde szybko przyciągnął uwagę graczy. Ten element kosmetyczny jest już dostępny, ale jego początkowe zdobycie wiąże się ze znacznym wydatkiem, wykraczającym poza standardowe zakupy w grze. Początkowa metoda odblokowania stroju Clyde jest ściśle powiązana z koniecznością zakupu urządzenia zewnętrznego.

Fortnite
Fortnite

Fortnite: unikatowa skórka Clyde dostępna już teraz, ale wymaga zakupu kontrolera

Mowa o kontrolerze Backbone Pro Controller. Cena tego sprzętu, niezbędnego do odblokowania skórki, została ustalona na 170 dolarów. Jest to jedyna opcja, by natychmiastowo uzyskać dostęp do skórki, co czyni ją niemałym, początkowym kosztem dla entuzjastów mody wirtualnej. Ta metoda dystrybucji oznacza, że strój Clyde jest pierwotnie objęty blokadą sprzętową, wymuszającą zakup konkretnego akcesorium.

Dla graczy, którzy już posiadają kontroler Backbone Pro, istnieje prostsza ścieżka dostępu do nowego elementu kosmetycznego. Obecni właściciele tego kontrolera mobilnego również mogą otrzymać strój Clyde, wykorzystując specjalny kod aktywacyjny. Nie ma możliwości, aby ten kod został odsprzedany, wymieniony lub użyty jako ekwiwalent gotówki.

Gracze, którzy nie są skłonni inwestować w stosunkowo drogi kontroler, mają teoretycznie alternatywną opcję. Mogą oni czekać na potencjalne włączenie stroju Clyde do regularnej sprzedaży w sklepie gry. Na chwilę obecną, twórcy gry nie przekazali jednak żadnych informacji dotyczących tego, jak długo gracze będą musieli oczekiwać na taki moment. Nie jest również znana cena, za jaką skórka Clyde mogłaby trafić do powszechnej sprzedaży w przyszłości, jeśli w ogóle tam się pojawi.

Fortnite
Fortnite
Źródło:https://insider-gaming.com/long-awaited-fortnite-skin-now-available-but-it-costs-170/

Tagi:

News
Fortnite
skórki
skiny
battle royale
kontroler
Backbone Pro Controller
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

