Gracze Elden Ring: Shadow of the Erdtree mogą już zagrać w trybie kooperacji. Modyfikacja wspiera już DLC

Modyfikacja pozwala zagrać w Elden Ring: Shadow of the Erdtree ze znajomymi na PC.

Kilka dni temu informowaliśmy o rewelacyjnej sprzedaży Elden Ring: Shadow of the Erdtree . DLC doczekało się również pierwszych poprawek , a aktualizacja udostępniona przez FromSoftware skoncentrowała się na błogosławieństwach Królestwa Cieni. Teraz natomiast pojawiły się świetne wieści dla wszystkich miłośników grania w kooperacji.

Gracze Elden Ring z pewnością wiedzą, że mogą wezwać do walki z bossem drugą osobę, która nie zostanie jednak z nami na dłużej, a wyłącznie na czas starcia z przeciwnikiem. Rozwiązaniem jest natomiast w przypadku PC modyfikacja Seamless Co-op, która umożliwia wspólną rozgrywkę w trybie kooperacji w ramach kampanii, jednak do tej pory była kompatybilna jedynie z podstawową wersją gry.

Teraz natomiast modyfikacja działa już z Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a najnowsza wersja 1.7.2 jest dostępna do pobrania z serwisu Nexus Mods. Co istotne, poprzednie save’y nie przepadną, dzięki czemu nie trzeba martwić się o ponowne przechodzenie gry. Zgodnie z informacjami podanymi przez PC Gamer, na Discordzie przekazano od twórcy moda stwierdzenie, że Seamless Co-op „osiągnął stan, w którym może być używany do gry w Elden Ring oraz DLC”.

Dodatek Shadow of the Erdtree wprowadza zupełnie nową opowieść, której akcja rozgrywa się w krainie cienia, pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia. Odkrywaj nieznane ziemie, walcz z wymagającymi przeciwnikami i napawaj się zwycięstwami. Daj się porwać ekscytującym interakcjom między postaciami, gdzie przeplatają się intrygi i dramaty, tworząc wciągającą opowieść, której śledzenie przyniesie ci wielką satysfakcję. – głosi opis Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Na zakończenie przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafiło na rynek 21 czerwca 2024 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wszystkich zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!