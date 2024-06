Elden Ring: Shadow of the Erdtree z aktualizacją. Pierwsze poprawki trafiły już do gry

Pod koniec ubiegłego tygodnia na rynek trafił Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Dodatek cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, choć odbiór na platformie Steam klasyfikowany jest aktualnie jako „mieszany” . Teraz FromSoftware wydało pierwszą aktualizację, która skupia się na błogosławieństwach Królestwa Cieni.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnej stronie Bandai Namco , do Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafiła już pierwsza aktualizacja opatrzona numerem 1.12.2. Łatka koncentruje się na poprawkach w zakresie błogosławieństw Królestwa Cieni. W DLC znajdują się bowiem ich dwa rodzaje – Ostrodrzewa i prochów czcigodnego ducha. Pierwszy z wymienionych dotyczy zadawania obrażeń przeciwnikom i obrony postaci, natomiast drugi wpływa na moc przywoływanych do walki sojuszników (duchów).

Twórcy postanowili wprowadzić w zakresie błogosławieństw pewne zmiany. Obejmują one wyższą skuteczność działania przy pierwszych poziomach oraz bardziej stopniowe zwiększanie negacji ataku i obrażeń w dalszej części gry. To jednak nie wszystko, co przekazali deweloperzy z FromSoftware.

Zespół potwierdził bowiem występowanie błędu związanego z ustawieniami Ray Tracingu, który automatycznie włącza się gdy wczytujemy zapisy z poprzednich wersji gry. Osoby, które mają problem z niestabilną liczbą klatek na sekundę, powinny w ustawieniach wyłączyć Ray Tracing – w ten sposób opcja nie będzie już włączać się samoczynnie. Ponadto deweloperzy zapewnili, że kolejne aktualizacje zawierać będą kolejne zmiany w balansie rozgrywki oraz poprawki błędów.

Na zakończenie przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutował 21 czerwca 2024 roku. Produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

