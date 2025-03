Starfield coraz bliżej premiery na PS5? Bethesda pośpieszyła się z aktualizacją strony

Microsoft regularnie dostarcza nowych gier na PlayStation 5. Już wcześniej użytkownicy konsol Sony otrzymali dostęp do Sea of Thieves, czy niedawno Age of Mythology: Retold, a w kolejce czeka już Forza Horizon 5 oraz Indiana Jones i Wielki Krąg, którego premiera została ustalona na 17 kwietnia. Do tego grona może wkrótce dołączyć także Starfield, czyli najnowszy kosmiczne RPG od Bethesdy. Chociaż od dawna plotkowano, że produkcja trafi na sprzęty „niebieskich”, to najwyraźniej jesteśmy już blisko premiery, co też ujawniła oficjalna strona studia.

Starfield – wersja na PlayStation 5 coraz bliżej?

Na stronie Starfield Creations, czyli serwisie pozwalającym przeglądać modyfikacje do gry, zauważono, że jeden z projektów, który znajduje się w fazie rozwoju, trafi na Xboxa, komputery osobiste ora PlayStation 5. Do sieci trafiły zdjęcia z karty moda Ship Decals, na którym możemy zobaczyć logo PlayStation.