Gracze EA Sports FC 26 obawiają się przyszłych aktualizacji: "EA, nie zmieniajcie rozgrywki”

W świecie EA Sports FC 26 trwa obecnie okres wczesnego dostępu dla graczy, którzy wykupili specjalny pakiet wejścia. To właśnie teraz najbardziej zaangażowani fani testują mechaniki, odkrywają najlepsze strategie i przygotowują swoje drużyny, aby w dniu oficjalnej premiery miażdżyć rywali pełnymi składami z rzadkich złotych kart.

Czy gameplay w EA Sports FC 26 ulegnie jeszcze zmianie?

Najwięcej emocji budzi nowy system obrony, który w tej odsłonie jest znacznie bardziej manualny niż w poprzednich częściach. Aby skutecznie się bronić, gracze muszą odpowiednio ustawiać się na nogach i dobrze wyczuć moment wślizgu, zamiast liczyć na to, że sztuczna inteligencja sama odepchnie napastnika od piłki. Jak się zapewne domyślacie, ta zmiana spolaryzowała społeczność. Część graczy uważa, że obrona jest teraz zbyt słaba, a mecze przeradzają się w nudne festiwale bramek. Druga strona twierdzi, że trzeba czasu na adaptację, a nowy system zwiększa znaczenie indywidualnych umiejętności i nagradza ofensywną kreatywność.