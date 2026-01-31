Luty nie tylko ze State of Play? Nintendo również ma szykować pokaz nowych gier

Kilka dni temu informowaliśmy, że w lutym ma odbyć się kolejna edycja State of Play. Wiele wskazuje jednak na to, że nie tylko producent konsol PlayStation szykuje się do prezentacji nowych gier. Według jednego z branżowych insiderów już w przyszłym miesiącu Nintendo również ma zaprosić swoich fanów na prezentację nowych gier.

Nintendo Partner Direct już w przyszłym tygodniu? Insider ujawnia plany Nintendo

Jak informuje „NateTheHate”, kolejne Nintendo Direct ma odbyć się już 5 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Doniesienia wspomnianego insidera potwierdza również redakcja VGC. Fanom Nintendo nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź wydarzenia ze strony Nintendo.