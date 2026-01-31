Luty nie tylko ze State of Play? Nintendo również ma szykować pokaz nowych gier

Kilka dni temu informowaliśmy, że w lutym ma odbyć się kolejna edycja State of Play. Wiele wskazuje jednak na to, że nie tylko producent konsol PlayStation szykuje się do prezentacji nowych gier. Według jednego z branżowych insiderów już w przyszłym miesiącu Nintendo również ma zaprosić swoich fanów na prezentację nowych gier.
Nintendo Partner Direct już w przyszłym tygodniu? Insider ujawnia plany Nintendo
Jak informuje „NateTheHate”, kolejne Nintendo Direct ma odbyć się już 5 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Doniesienia wspomnianego insidera potwierdza również redakcja VGC. Fanom Nintendo nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź wydarzenia ze strony Nintendo.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!