Luty nie tylko ze State of Play? Nintendo również ma szykować pokaz nowych gier

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 11:30
Na kolejny Nintendo Direct prawdopodobnie nie będziemy czekać zbyt długo.

Kilka dni temu informowaliśmy, że w lutym ma odbyć się kolejna edycja State of Play. Wiele wskazuje jednak na to, że nie tylko producent konsol PlayStation szykuje się do prezentacji nowych gier. Według jednego z branżowych insiderów już w przyszłym miesiącu Nintendo również ma zaprosić swoich fanów na prezentację nowych gier.

Nintendo Partner Direct już w przyszłym tygodniu? Insider ujawnia plany Nintendo

Jak informuje „NateTheHate”, kolejne Nintendo Direct ma odbyć się już 5 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek. Doniesienia wspomnianego insidera potwierdza również redakcja VGC. Fanom Nintendo nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź wydarzenia ze strony Nintendo.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodzący pokaz Nintendo Direct ma być poświęcony produkcjom od zewnętrznych studiów, które zmierzają na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Na nadchodzącej prezentacji gracze nie powinni więc spodziewać się informacji na temat gier rozwijanych przez wewnętrzne zespoły Nintendo.

Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia prezentacja Nintendo Partner Direct miała miejsce w lipcu 2025 roku. Na wspomnianym pokazie pojawiły się natomiast m.in. takie produkcje jak Star Wars Outlaws, Final Fantasy Tactics czy Monster Hunter Stories 3.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-nintendo-direct-is-reportedly-coming-next-week-dedicated-to-partner-games/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

