Gracz z 6 tys. godzin w Red Dead Online na Stadii otrzymał prezent od Rockstara

We wrześniu ubiegłego roku Google zapowiedziało wyłączenie usługi Google Stadia. Wówczas głośno zrobiło się o użytkowniku wspomnianej platformy, który spędził 6000 godzin w Red Dead Online. Gracz posługujący się pseudonimem „ItsColourTV” obawiał się bowiem utraty swoich postępów i zwrócił się z prośbą o pomoc do Rockstar Games. Sprawa zyskała na rozgłosie i ostatecznie studio pozwoliło zainteresowanym przenieść zapisy ze Stadii na inne urządzenie. Okazuje się jednak, że to nie koniec historii.

Rockstar nagrodził gracza, który spędził 6000 godzin w Red Dead Online na Google Stadia

„ItsColourTV” poinformował bowiem, że otrzymał prezent od studia Rockstar Games w ramach oficjalnego pożegnania z usługą Google Stadia, która – zgodnie z zapowiedziami – kończy dzisiaj swój żywot. Gracz rozpakował paczkę podczas transmisji live. W środku – jak można się było spodziewać – znalazła się masa gadżetów z Red Dead Redemption 2, w tym m.in. koszulka, kubek, torba czy też przypinki.



W tym miejscu warto wspomnieć, że Red Dead Redemption 2 ustanowiło niedawno nowy rekord aktywności na Steam, mimo że Rockstar od dłuższego czasu nie oferuje graczom żadnych atrakcji. Nawet w tym momencie we wspomnianą produkcję bawi się na platformie Valve ponad 30 tysięcy użytkowników.



Na koniec przypomnijmy, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na rynku w 2018 roku. Produkcja dostępna jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł można uruchomić także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S dzięki wstecznej kompatybilności. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Red Dead Redemption 2 - recenzja. Dobry, zły i zachwycający.

