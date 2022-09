Google Stadia oficjalnie umiera. Firma będzie zwracać pieniądze

Pod koniec lipca bieżącego roku informowaliśmy Was o niepokojących plotkach, które sugerowały, że usługa streamingowa Google Stadia może zostać zamknięta jeszcze w bieżącym roku. Krótko po tych pogłoskach przedstawiciele korporacji Google zapewnili, że do niczego takiego nie dojdzie – ba, potwierdzili, że mają dalsze plany rozwoju swojego produktu i przypomnieli, że nieustannie pracują nad dodaniem kolejnych świetnych gier do oferty platformy oraz Stadia Pro. Cóż. Coś nie wyszło.\

To już oficjalnie – Google Stadia umiera

Jak bowiem podaje serwis The Verge, firma poinformowała, iż 18 stycznia przyszłego roku usługa Google Stadia zostanie oficjalnie zamknięta. Dla korzystających z tej platformy użytkowników jest jednak dobra wiadomość. Google zamierza zwracać pieniądze za wszystkie zakupione urządzenia przeznaczone dla Stadii z Google Store, a także za zakupione gry oraz dodatki. Trzeba jednak przyznać, że – zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie wcześniejsze plotki – zamknięcie usługi nie jest żadnym zaskoczeniem.