Gracz Stardew Valley posłuchał się rady AI. Skończył przez to z 136 butelkami bezużytecznego soku

Oto, jak może skończyć się słuchanie propozycji sztucznej inteligencji.
W świecie gier wideo zaufanie do sztucznej inteligencji bywa bardzo ryzykowne. Przekonał się o tym jeden z graczy Stardew Valley, który zamiast cenionego octu ryżowego, został z magazynem pełnym soku, którego nikt nie chce pić.
Stardew Valley – bardzo nietrafiona porada AI
Użytkownik Reddita o pseudonimie WonderfulScholar6171 stał się bohaterem przestrogi, aby nie ufać zbytnio AI. Podążając za błędną sugestią wygenerowaną przez algorytmy Google, zmarnował masę surowców i czasu, próbując wyprodukować ocet w sposób, który w grze po prostu nie działa.
Mechanizm błędu był prosty, ale bolesny w skutkach – AI zasugerowało graczowi, że w aktualizacji 1.6+ ocet można uzyskać, wrzucając do beczki ryż lub niezmielony ryż. Nie jest to jednak prawda, ponieważ aby otrzymać ocet, ryż musi zostać najpierw zmielony w młynie. Pominięcie tego kroku i wrzucenie surowego, niezmielonego ryżu do beczki skutkuje powstaniem „soku z niezmielonego ryżu”. Gracz udostępnił tragikomiczny zrzut ekranu z rzędami beczek wypełnionych setkami litrów soku, który można sprzedać za mizerne 90 sztuk złota lub wypić dla odrobiny energii. To zdecydowanie nie jest „biznes życia”.
Co najciekawsze, sztuczna inteligencja prawdopodobnie pobrała dane z oficjalnej wiki gry, ale kompletnie zignorowała kluczowy szczegół dotyczący przetwarzania ziarna. To kolejna wpadka algorytmów wyszukiwania w 2026 roku – wcześniej internauci zdołali „przekonać” AI, że pewien autor posiada kota mówiącego w ograniczonym zakresie po kantońsku.
Na koniec przypomnijmy, że Stardew Valley zostało wydane w 2016 roku.
