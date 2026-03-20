Gracz Stardew Valley zdobył jeden z najrzadszych przedmiotów… w najgorszym możliwym momencie

To się nazywa pech. A ponoć Stardew Valley to taka relaksująca gra...

W Stardew Valley nie brakuje spokojnych, relaksujących momentów, ale czasami gra potrafi też solidnie sfrustrować. Przekonał się o tym jeden z graczy, który trafił na jeden z najrzadszych przedmiotów w grze – i niemal natychmiast go stracił. Gracz Stardew Valley zdobył jeden z najrzadszych przedmiotów. I poległ Cała sytuacja została opisana na Reddicie i szybko zdobyła popularność wśród fanów. Gracz podczas eksploracji kopalni postanowił użyć Mega Bomby, by szybciej oczyścić teren i rozbić złoże irydu. To właśnie z takich złóż może wypaść Prismatic Shard – niezwykle rzadki przedmiot, którego szansa dropu wynosi zaledwie około 3,5%.

Los się uśmiechnął… ale tylko na chwilę. W momencie eksplozji, która odsłoniła upragniony przedmiot, zegar w grze wybił 2:00 w nocy. A to oznacza jedno – postać automatycznie zasypia, niezależnie od sytuacji. Gracz mógł jedynie patrzeć, jak jego bohater pada na ziemię, podczas gdy cenny łup leży tuż obok, poza zasięgiem.

Problem w tym, że przedmioty pozostawione w kopalni nie czekają na gracza do następnego dnia. Po zakończeniu doby wszystko przepada bezpowrotnie. Tym samym Prismatic Shard – jeden z najbardziej pożądanych przedmiotów w grze – przepadł na zawsze. Społeczność szybko zareagowała. Wielu graczy przyznało, że taka sytuacja potrafi zaboleć bardziej niż niejeden boss w innych grach. Pojawiły się też konkretne porady – przede wszystkim, by kończyć eksplorację kopalni przed godziną 2:00, a także nie oddalać się zbytnio od eksplozji. Przy odpowiednim wyposażeniu, np. pierścieniu przyciągającym przedmioty, łupy mogłyby automatycznie trafić do ekwipunku. Choć sytuacja jest bolesna, dla wielu fanów to wręcz „rytuał przejścia”. Stardew Valley, mimo swojego spokojnego charakteru, potrafi zaskoczyć i ukarać nieuwagę. A historie takich pechowych momentów tylko budują jej legendę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










