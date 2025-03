Gra twórców Little Nightmares na FGS 2025. Mroczne Reanimal z nowym materiałem

W sierpniu ubiegłego roku dostaliśmy też pierwsze informacje związane z Reanimal. Gra ma zaoferować mroczną przygodę, w której brat i siostra muszą przebrnąć przez piekło, by uratować swych przyjaciół. Tytuł można ukończyć samotnie lub w trybie kooperacji dla dwóch graczy.

Reanimal pojawiło się na dzisiejszym Future Games Show Spring Showcase 2025. Tarsier Studios zaprezentowało fragmenty z rozgrywki wraz z komentarzem twórców. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Twórcy Little Nightmares & Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy. – brzmi opis gry.