Reanimal to nowa gra Tarsier Studios. Autorzy serii Little Nightmares ujawniają szczegóły

Jedną z atrakcji ubiegłorocznej konferencji Opening Night Live poprzedzającej targi gamescom 2023 była zapowiedź Little Nightmares III, czyli kolejnej odsłony popularnej serii horrorów z perspektywy kamery bocznej, która - co ciekawe - nie powstaje w Tarsier Studios. Za stworzenie tytułu odpowiada bowiem ekipa Supermassive Games mająca na swoim koncie między innymi Until Dawn czy The Quarry. Czym w takim razie zajmują się twórcy poprzednich odsłon cyklu Little Nightmares?

Reanimal od twórców Little Nightmares - pierwsze informacje

Dotychczas nie znaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Dopiero niemalże po roku, na początku sierpnia 2024, w sieci pojawił się krótki teaser zapowiadający nowe dzieło Tarsier Studios. Wówczas nie ujawniono tytułu produkcji ani żadnych innych szczegółów. Konkrety mieliśmy poznać w trakcie Opening Night Live 2024. I tak też się stało - podczas imprezy zapowiedziano właśnie Reanimal, które oczywiście przywołuje na myśl wspomnianą już serię Little Nightmares.