Twórcy Little Nightmares zapowiedzieli nowy horror. Jest krótki zwiastun. Szczegóły w trakcie Gamescom 2024

Tarsier Studios, które świat zapamiętał dzięki ich dwóm niesamowicie klimatycznym i oryginalnym Little Nightmares i Little Nightmares 2, już niedługo zaprezentuje swoją kolejną, okrytą tajemnicą grę. Jej przedsmak poczuliśmy dzięki króciutkiej, ale mocnej zajawce pokazanej na wczorajszym THQ Nordic Digital Showcase 2024.

Teaser nowej gry twórców Little Nightmares

Przypomnijmy, że po wydaniu Little Nightmares 2, a konkretnie w 2019 roku Tarsier Studios zostało przejęte przez Embracer Group i to właśnie po tej operacji pojawiła się pierwsza zapowiedź nowego IP, nad którym pracuje studio. Fani początkowo sądzili, że być może powstanie z tego Little Nightmares 3, ale od jakiegoś czasu wiadomo, że akurat nad tym tytułem pieczę ma Supermassive Games.