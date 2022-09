Gra Teksańska masakra piłą mechaniczną na gameplayu. "Idealny pomysł na co-opa"

O tym, że twórcy Friday the 13 th robią grę inspirowaną filmowym klasykiem z 1974, wiemy już od pewnego czasu. Na razie nie mieliśmy okazji zobaczyć jakiegoś porządnego gameplayu, ale teraz się to zmienia. Portal IGN.com zamieścił na swoim kanale na YouTube pierwsze wrażenia z rozgrywki. Zaopatrzony komentarzem dziennikarza 6-minutowy materiał wideo publikujemy na dole niniejszej wiadomości.

Zdaniem przedstawiciela IGN.com multi w formacie 4v3 sprawdza się w przypadku Teksańskiej masakry idealnie – horror wymusza zespołową współpracę i nagradza myślenie bardziej niż bezmyślne używanie siły. Każdy z uczestników potyczki ma indywidualne umiejętności – na przykład Leatherface potrafi, tak jak zresztą miało to miejsce w filmie, przeżynać drzwi i dostawać się do zamkniętych pomieszczeń. Zresztą poniższe wideo udowadnia, że Leathy może przeżynać nie tylko drzwi (oczywiście filmik jest przeznaczony jedynie dla dorosłych).

Data premiery gry Teksańska masakra piłą mechaniczną

Nie znamy jeszcze dokładnego terminu debiutu The Texas Chain Saw Massacre – wiemy jedynie tyle, że tytuł ma ukazać się w 2023. A jeśli chodzi o inne wieści na temat horroru, to wcześniej pisaliśmy o wideo porównującym film z grą. Zainteresowanych obejrzeniem nagrania odsyłamy pod ten adres.