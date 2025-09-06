Gra tak dobra, że nawet piraci chcą za nią zapłacić. Prawie nikt nie chce kraść nowego fenomenu

Team Cherry ustanowiło precedens, że nawet piraci wolą zapłacić za ich grę, zamiast ściągnąć za darmo.

Premiera Hollow Knight: Silksong stała się wydarzeniem, które na długo zapadnie w pamięci graczy. Wyczekiwany od lat tytuł studia Team Cherry pojawił się na rynku i natychmiast wywołał prawdziwą falę zainteresowania. Ruch był tak duży, że serwery Steama nie wytrzymały obciążenia. Z sytuacji skorzystał sklep GOG, przypominając o swojej ofercie pozbawionej zabezpieczeń DRM. Hollow Knight: Silksong – nawet piraci chcą kupić grę Team Cherry Wielu komentatorów uznało tę sytuację za ryzykowną. W końcu brak zabezpieczeń DRM od lat uważany jest za otwartą furtkę dla piratów. Jednak rzeczywistość okazała się bardziej złożona. Produkcja szybko trafiła do nielegalnej dystrybucji, ale reakcja społeczności była zaskakująca. Na subreddicie r/Piracy, liczącym ponad 2,4 miliona użytkowników, część osób zaczęła otwarcie odradzać piracenie gry. Jeden z internautów napisał:

Planowałem to zrobić, bo nowe gry kosztują około 80 dolarów, a to sporo pieniędzy. Ale kiedy zobaczyłem cenę 20 dolarów, pomyślałem: to uczciwa oferta, nie będę piracić. Podobne zdanie wyraził inny użytkownik: Myślę, że po prostu kupię tę grę. To tylko 20 dolarów, a Hollow Knight bardzo mi się podobał, więc na pewno nie będę żałował wydanych pieniędzy.” W komentarzach pojawiały się również głosy podkreślające skalę przedsięwzięcia i podejście twórców: To zespół liczący 3–4 osoby, które zawsze traktowały fanów z szacunkiem. Zadbali o to, żeby wersja PC była wolna od DRM i żeby pierwsi wspierający Hollow Knighta dostali Silksong za darmo na wybranej platformie. Jeśli możemy ich wesprzeć, to właśnie teraz.

Inny gracz dodał: Kupuję tę grę na GOG od razu, nawet jeśli zagram dopiero później, po kilku aktualizacjach i w promocji. Teraz chcę po prostu ich wesprzeć. Jeszcze inny internauta przyznał, że od ponad dekady nie kupował żadnej gry w pełnej cenie w dniu premiery, ale dla Team Cherry zrobi wyjątek: To właśnie Silksong sprawił, że złamałem swoją zasadę kupowania wyłącznie na przecenach. Oczywiście, nie wszyscy zmienili swoje podejście. Część społeczności nadal planuje pobierać grę nielegalnie, tłumacząc to trudną sytuacją finansową lub zwykłą chęcią skorzystania z takiej możliwości. Mimo to liczba osób otwarcie opowiadających się za wsparciem twórców robi wrażenie. Warto dodać, że Hollow Knight: Silksong już w dniu premiery osiągnął pułap ponad pół miliona jednocześnie zalogowanych graczy na Steam. Jest to drugi najwyższy wynik dla jakiejkolwiek gry niezależnej na platformie Valve. Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

