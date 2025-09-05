Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong zalicza drugi najwyższy wynik w historii gier indie na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 12:00
Gra indie pobija konkurencję.

Hollow Knight: Silksong zadebiutowało z przytupem. Tytuł przyciągnął w najgorętszym momencie ostatniej doby ponad 530 tysięcy użytkowników Steama. W dniu premiery niemal każdy większy sklep cyfrowy, w tym Steam, Nintendo eShop oraz PlayStation Store, doświadczył awarii pod naporem ogromnego zainteresowania ze strony graczy.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong bije rekordy gier indie, wyprzedzając Valheim i Among Us

Wspomniany rezultat może być powodem do dumy dla Team Cherry odpowiedzialnego za Hollow Knight: Silksong. Plasuje on bowiem grę na pozycji drugiego najwyższego wyniku w historii gier niezależnych na Steamie pod względem aktywności graczy.

Co więcej, jest to rekord dla płatnej gry indie, ponieważ jedynym tytułem niezależnym, który osiągnął wyższy wynik – Goose Goose Duck (ponad 700 000 graczy w styczniu 2023 roku) – jest grą darmową. Sukces Hollow Knight: Silksong jest tym bardziej imponujący, że jego 535 000 jednoczesnych graczy pozwoliło mu prześcignąć szereg innych cenionych gier niezależnych, takich jak Valheim (502 387), Schedule I (459 075) czy Among Us (447 476).

Wśród wszystkich gier wydanych w 2025 roku, tylko Monster Hunter Wilds zdołało zgromadzić większą liczbę graczy jednocześnie, osiągając imponujące 1 384 608 użytkowników w dniu premiery.

Hollow Knight: Silksong zadebiutował 4 września 2025 roku. Tytuł trafił na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://www.thegamer.com/hollow-knight-silksong-player-count-second-highest-indie-has-achieved/

Tagi:

News
indie
gry niezależne
Hollow Knight
Team Cherry
metroidvania
gry indie
Hollow Knight: Silksong
liczba graczy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

