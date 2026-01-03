Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra Star Wars łamie zabezpieczenia konsoli PlayStation 5. Przy okazji tytuł drastycznie drożeje

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/03 12:00
Zapomniana gra ze Star Wars drastycznie drożeje, przez to iż jest kluczowa dla nowej metody jailbreaku konsoli PlayStation 5.

Ceny fizycznych egzemplarzy gry Star Wars: Racer Revenge gwałtownie wzrosły po odkryciu, że ten tytuł jest kluczowym elementem nowej metody jailbreaku konsoli PlayStation 5. Choć dla wielu graczy nazwa ta brzmi dziś egzotycznie, produkcja z 2002 roku niespodziewanie wróciła do centrum uwagi. Ostatnio wspominaliśmy pierwszą wersję tych wyścigów z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Gwałtowny wzrost ceny Star Wars: Racer Revenge

Star Wars: Racer Revenge to kontynuacja wydanego w 1999 roku Star Wars Episode I: Racer, który w czasach swojej premiery cieszył się ogromną popularnością dzięki modzie na wyścigi podracerów. Choć sam gatunek dawno stracił na znaczeniu, niemal 24 lata później gra ponownie zyskała na wartości, ale tym razem z powodów technicznych, a nie sentymentalnych. Jak się okazuje, fizyczna wersja Star Wars: Racer Revenge wydana na PlayStation 4 jest niezbędna do działania nowej metody jailbreaku PS5. Wykorzystanie kodu uruchamianego bezpośrednio z płyty pozwala na dostęp do nieautoryzowanych treści oraz obejście zabezpieczeń konsoli.

Jedno z potwierdzeń pochodzi od dewelopera znanego pod pseudonimem Gezine, który pracuje nad opisywanym narzędziem. W opublikowanym na platformie X materiale wideo pokazano, jak wejście do sekcji “Hall of Fame” w grze powoduje wyświetlenie ukrytego menu debugowania. Informacja ta natychmiast wpłynęła na rynek wtórny. W ciągu zaledwie kilku dni ceny Star Wars: Racer Revenge wzrosły nawet trzykrotnie. Na platformie eBay oferty przekraczają obecnie 300 dolarów i nic nie wskazuje na rychły spadek cen.

Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że wersja fizyczna gry na PlayStation 4 nigdy nie była szeroko dystrybuowana. Tytuł został wydany przez Limited Run Games, a według serwisu Resell Calendar w obiegu znajduje się maksymalnie około 8500 egzemplarzy. Oznacza to, że osoby zainteresowane wykorzystaniem nowej metody jailbreaku, muszą zdobyć rzadką fizyczną kopię gry na rynku, na którym ceny rosną w błyskawicznym tempie.

Jeśli jesteście fanami wyścigów podracerów, to przypominamy także o dobrych wiadomościach. Podczas gali The Game Awards zapowiedziano Star Wars: Galactic Racer, czyli nową grę studia Fuse Games, wydawaną przez Secret Mode. Produkcja zaoferuje tryb wieloosobowy oraz fabularną kampanię dla jednego gracza, a jej premiera planowana jest na 2026 rok.

Źródło:https://www.thegamer.com/star-wars-revenge-race-required-new-ps5-jailbreaking-method/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

