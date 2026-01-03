Gra Star Wars łamie zabezpieczenia konsoli PlayStation 5. Przy okazji tytuł drastycznie drożeje

Zapomniana gra ze Star Wars drastycznie drożeje, przez to iż jest kluczowa dla nowej metody jailbreaku konsoli PlayStation 5.

Ceny fizycznych egzemplarzy gry Star Wars: Racer Revenge gwałtownie wzrosły po odkryciu, że ten tytuł jest kluczowym elementem nowej metody jailbreaku konsoli PlayStation 5. Choć dla wielu graczy nazwa ta brzmi dziś egzotycznie, produkcja z 2002 roku niespodziewanie wróciła do centrum uwagi. Ostatnio wspominaliśmy pierwszą wersję tych wyścigów z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Gwałtowny wzrost ceny Star Wars: Racer Revenge

Star Wars: Racer Revenge to kontynuacja wydanego w 1999 roku Star Wars Episode I: Racer, który w czasach swojej premiery cieszył się ogromną popularnością dzięki modzie na wyścigi podracerów. Choć sam gatunek dawno stracił na znaczeniu, niemal 24 lata później gra ponownie zyskała na wartości, ale tym razem z powodów technicznych, a nie sentymentalnych. Jak się okazuje, fizyczna wersja Star Wars: Racer Revenge wydana na PlayStation 4 jest niezbędna do działania nowej metody jailbreaku PS5. Wykorzystanie kodu uruchamianego bezpośrednio z płyty pozwala na dostęp do nieautoryzowanych treści oraz obejście zabezpieczeń konsoli.