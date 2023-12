Gra Spider-Verse już w produkcji? Wyciek może zdradzać plany Insomniac Games

Marvel’s Spider-Man 3 nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Wydana pod koniec października kontynuacja przygód Petera Parkera i Milesa Moralesa okazała się bowiem sporym sukcesem . Interesująca jest natomiast wzmianka o „Spider-Verse”. Niewykluczone, że Insomniac Games szykuje jeszcze jedną przygodę z Człowiekiem-Pająkiem w roli głównej, która – jak sugeruje sama nazwa – może być skierowana do miłośników filmów Spider-Man: Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum.

Pozostaje jeszcze kwestia tajemniczego „RCE”. Insomniac Games już pod koniec czerwca 2021 roku informowało, że pracuje nad grą sieciową. Wówczas część osób sugerowała, że studio szykuje wielki powrót serii Resistance. Niewykluczone więc, że trzeci projekt to nowa odsłona wspomnianego cyklu.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.