Marvel’s Spider-Man 2 z fenomenalną sprzedażą. Sukces nowego exclusive’a Sony

Marvel’s Spider-Man 2 nie przebiło więc wyniku God of War: Ragnarok. Druga część przygód Kratosa i Atreusa już w pierwszym tygodniu po premierze osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,1 mln egzemplarzy. Należy jednak pamiętać, że produkcja studia Sony Santa Monica zadebiutowała zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 4.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.