Gra planszowa Heroes of Might & Magic III podbija Kickstartera i zbiera miliony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj po południu na platformie Kickstarter rozpoczęła się kampania crowdfundingowa gry planszowej Heroes of Might & Magic III od polskiego wydawnictwa Archon Studio. Jak można się było spodziewać, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, ale chyba sami twórcy nie spodziewali się, że zbiórka odniesie aż tak duży sukces.

Gra planszowa Heroes of Might & Magic III zebrała już ponad 5 milionów złotych

Należy przypomnieć, że celem akcji było zebranie 250 tysięcy złotych. Tymczasem w zaledwie 30 minut od rozpoczęcia kampanii projekt licznik wpłat przekroczył milion złotych. W chwili pisania tej wiadomości gra planszowa Heroes of Might & Magic III została natomiast wsparta przez ponad 7 tysięcy osób, dzięki którym udało się uzbierać przeszło 5 milionów złotych, a projekt Archon Studio z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.



Warto bowiem podkreślić, że do zakończenia kampanii crowdfundingowej gry planszowej Heroes of Might & Magic III zostało jeszcze 13 dni. W tym czasie z pewnością kolejne osoby zdecydują się wesprzeć planszową adaptację kultowej gry wideo. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie bezpośrednio na platformie Kickstarter pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa zaoferuje możliwość zabawy w maksymalnie czteroosobowym gronie. Nie zabraknie również wariantu solo. Pojedyncza rozgrywka ma natomiast trwać około 2 godzin. Premiera gry zaplanowana jest na grudzień 2023 roku, a za kwotę 75 euro (około 350 złotych) zainteresowani otrzymają podstawową wersję gry oraz dodatek, który został przygotowany specjalnie z myślą o wspierających akcję na Kickstarterze.