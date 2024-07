Star Wars Outlaws z największą kampanią marketingową w historii gier Ubisoftu

To, co bierzemy pod uwagę, to mocna premiera Star Wars Outlaw. To fakt, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych gier w branży w tym roku i potwierdzają to naprawdę silne pozytywne nastroje społeczności, a także fakt, że nadchodzimy z największą jak dotąd kampanią marketingową w historii gier Ubisoftu – informuje Guillemot.