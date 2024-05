Erpegowe (i nie tylko) nowości od Alis Games

Powrót świata mroku w wilczym wydaniu

“Wilkołak: Apokalipsa” to tytuł bez wątpienia kultowy. Ci, którzy zaczynali swoją przygodę z grami fabularnymi w latach 90. na pewno wspominają wydany przez wydawnictwo MAG podręcznik do drugiej edycji. Ten, na którym widniały ślady po pazurach. W 2005 r. inna polska firma, wydawnictwo ISA wydało grę “Wilkołak: Odrzuceni”. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Alis Games będzie wydawało gry ze stajni “Świata Mroku”, to wiadomo było, że to tylko kwestia czasu, aby “Wilk” wrócił na nasz rodzimy rynek. Wydawnictwo zapowiedziało, że jeszcze w maju br. powinniśmy mieć możliwość zaopatrzenia się w wersję PDF, jak również jest szansa na wersję fizyczną na tegorocznym Pyrkonie (14-16.06.2024). O czym właściwie jest “Wilkołak: Apokalipsa”, 5 edycja (Renegade Game Studios)? Jako gracze wcielacie się Garou - wojowniczych zmiennokształtnych, rozdartych między instynktem a rozwagą, między byciem wilkiem a człowiekiem. Waszą misją jest ratowanie Matki Ziemi przed zagładą. O samej grze dowiecie się więcej z materiałów na kanałe YouTube wydawcy:

Połączenie pulpy, mitów i ostrzału z ciężkich dział

“Achtung! Cthulhu” (Modiphius) to gra fabularna osadzona w realiach II wojny światowej. W świecie inspirowanym twórczością klasyka kosmicznego horroru H.P. Lovecrafta. To pulpowa konwencja, która pozwala stworzyć nam bohaterów będących alianckimi tajnymi agentami lub członkami ruchu oporu. Rozgrywka skupia się na walce z nazistami i ich plugawą, nadnaturalną formą w postaci zakonu Czarnego Słońca. Osoby, które wsparły zbiórkę na wydanie tego tytułu po polsku są w posiadaniu podręcznika głównego w formie PDF. Wydawcy zapowiedzieli, że fizyczną wersję podręcznika będziemy mogli zakupić na wspomnianym wyżej Pyrkonie. “Achtung!” doczekało się również strategicznej gry wideo pn. “Achtung! Cthulhu Tactics”. Więcej o tym tytule znajdziecie w materiałach wideo na kanale YouTube wydawcy:

Kosmiczna przygoda na planszy

Poza “Wilkiem” i “Achtung!” Alis Games pracuje nad pierwszą wydaną przez siebie grą planszową. Polska edycja “Nexus Ops” (Fantasy Flight Games) przeszła właśnie korektę i jest spora szansa, że w lipcu gra trafi na taśmę produkcyjną. To gra wojenna w klimatach sci-fi, w której gracze zarządzają korporacjami rywalizującymi ze sobą o kontrolę nad potężnym i rzadkim zasobem energii zwanym jako rubium. Znajdziemy w niej zarówno elementy bitewne, jak i tajne misje umożliwiające pozyskanie punktów zwycięstwa. W samej grze nie zabraknie też obcych form życia. Rozgrywka przeznaczona jest dla osób w wieku 12+, dla 2-4 graczy, a jej długość powinna się zamknąć w 90 minutach. Premiera gry zapowiedziana jest na wrzesień br.