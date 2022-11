Planszowe Heroes of Might & Magic III z datą premiery. Znamy cenę i szczegóły

W październiku zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że polskie wydawnictwo Archon Studio przygotuje grę planszową Heroes of Might & Magic III. Poinformowano wówczas również, że w listopadzie bieżącego roku ruszy kampania crowdfundingowa wspomnianego projektu. Wygląda na to, że wszystko idzie po myśli twórców, ponieważ zbiórka rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, a do sieci trafiło kilka istotnych informacji na temat planszowej adaptacji kultowej już gry wideo.

Szczegóły i prezentacja Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa

Zgodnie z przekazanymi informacjami, kampania crowdfundingowa Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa odbędzie się w dniach 15-24 listopada. Celem akcji jest zebranie 250 tysięcy złotych. Najniższy próg wsparcia wynosi 1 euro i będzie traktowany jako symboliczna wpłata i wkład w rozwój projektu. Za kwotę 75 euro (około 350 złotych) wspierający otrzymają natomiast podstawową wersję gry oraz nieujawniony na ten moment dodatek, który został przygotowany specjalnie z myślą o wspierających akcję na Kickstarterze i nie będzie w przyszłości dostępny w sprzedaży.



Zainteresowani mogą również wesprzeć planszowe Heroes of Might & Magic III kwotą 199 euro (około 940) i otrzymać dodatkowo trzy dodatki oraz limitowaną kolekcję plakatów i album z grafikami. Więcej informacji na temat poszczególnych progów oraz ich zawartości znajdziecie bezpośrednio na stronie zbiórki pod tym adresem.



Należy również podkreślić, że podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które będą doliczane indywidualnie do poszczególnych zamówień. Wydawnictwo Archon Studio poinformowało również, że jeśli zbiórka zakończy się sukcesem, to premiera Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa powinna odbyć się w grudniu 2023 roku.



Heroes of Might & Magic III: Gra planszowa zaoferuje możliwość zabawy w maksymalnie czteroosobowym gronie. Nie zabraknie również wariantu solo. Pojedyncza rozgrywka ma natomiast trwać około 2 godzin. Wydawnictwo Archon Studio przygotowało również specjalny zwiastun, który prezentuje zawartość oraz szczegóły planszowej adaptacji kultowej gry wideo. Materiał znajdziecie poniżej.